Elazığ\'da Filistin için bağışlar devam ediyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'özgür Filistin'in yanındayız' sloganıyla Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından işgalci İsrail'in zulmü altında zor günler yürüten Filistin halkına destek olmak amacıyla 'özgür Filistin'in yanındayız' yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Yurtbaşı Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu öğrencileri Filistin için biriktirdikleri yardımı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Tülay Gül ve Serpil Kaya Cakabay öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim etti.

İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ 'özgür Filistin'in yanındayız' sloganıyla sunduğu Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ