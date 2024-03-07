Elazığ\'da gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini arattı

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Elazığ'da bir okulda gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İsmetpaşa İlkokulunda 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Elazığ'da saat 10.00'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde okulun bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürürken, olay yerine UMKE, AFAD ve MEB AKUB ekipleri gelerek, depremden etkilenen 3 yaralıyı okuldan çıkardı. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edilerek gözlem altına alındı.

Depremin ülke ve ilin acı bir gerçeği olduğunu aktaran İsmetpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldız, "Bu anlamda acı bedeller ödedik. Deprem önlenemez bir doğal afet ama etkileri minimuma indirmek bizlerin elinde. Ülkemizde 1-7 Mart, Deprem Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizde bugün Elazığ MEB AKUB, Kızılay, AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 ekiplerinin katılımıyla geniş bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta 40 personel ve 450 öğrenci tahliyesi gerçekleşti. İçeride bulunan 3 yaralımız, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" dedi. - ELAZIĞ