Elazığ\'da KPSS\'ye giden simitçi, halkın 20 TL\'yi fazlasıyla bıraktığını söyledi

Elazığ'da simit tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bırakıp KPSS'ye giren Barış Sertkaya, "Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Sınava girecek olan Elazığ'da simitçilik yapan Barış Sertkaya'da sınava gireceği Elazığ Lisesi'nin yolunu tuttu. Bir süre okul önünde simitlerini satan Barış Sertkaya, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girmişti. Simitçi Sertkaya, o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Simitçi Barış Sertkaya, "Benim orada bırakma amacım, Allah'a emanet ettim. Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Tanıyan veya tanımayan herkes bana dua etmişti. Şuan da simitçilik yapıyorum. Başıma birkaç olay geldiği için şuan da cezaevindeyim. Allah tüm mahkumlara sabır versin. Şuan da izindeyim. Çarşamba günü tekrardan teslim olacağım. İzinlere çıktığım günlerde simit satıyorum. Geçimimi oradan sağlıyorum. Millete mahcup olmamak için mecbur çalışıyorum. Helalinden çalışmak en güzelidir. Biz ailemizden böyle gördük. Haramdan uzaklaşalım. Helal olsun 3 kuruş olsun" ifadelerini kullandı.