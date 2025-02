Elazığ\'da Kubbetüs Sahra Maketiyle Gazze\'ye Yardım

Yerel

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Kubbetüs Sahra maketi yapıldı.

EL-AKSA Platformu öncülüğünde Gazze'ye yardım amacıyla kurulan çadırda, platformun Kadın Komisyonu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Öte yandan, yardım çadırının yanında Kubbetüs Sahra maketi de yer aldı. Maketin içerisinde Gazze'de yaşananları anlatan bir fotoğraf sergisi açıldı. Yardım çadırı ve serginin üç gün boyunca devam edeceği bildirildi.

STK adına açıklamalarda bulunan İbrahim Bahşi Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Malumunuz, Siyonist çete, terör örgütü İsrail, Gazze'de her yeri darmadağın etti. Oradaki binlerce insanın şehadetine, yaralanmasına neden oldu. Şu an barınacak yerleri, yiyecekleri, içecekleri yok. Günlerdir zulüm altında mücadelelerini sürdürüyorlar. Onlar Gazze'nin mücahitleridir, görevlerini yaptılar ve hakkıyla direndiler. Bütün dünyaya rağmen, Amerika'sına, Avrupa'sına rağmen direnişlerine devam ettiler. Elazığ halkı, her zaman mazlumun yanında olmuş, kardeşlik hukukunu korumuş ve üzerine düşeni yapmıştır. Bugün EL-AKSA platformu, sivil toplum kuruluşlarımızın kadın komisyonları, bu soğuğa rağmen burada yardım çadırı kurdular" dedi.

Yardım etkinliğinin yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, elde edilen gelirlerin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.