Yerel

Elazığ'da otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Olay Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyir halindeki bir otomobilin bagajından oturan bir kişiyi görenler hayrete düştü. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturan kişi kazaya davetiye çıkartırken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ