Elazığ\'da Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü

Yerel

Elazığ'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen resim sergisi büyük ilgi gördü.

TJK tarafından Elazığ'da 12. resim sergisi düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 'At, at sevgisi ve at yarışı' konulu resim sergisinde 30 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Recep Gündüz, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ve sanatseverler katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, "12 yıldır yaptığımız ve TJK olarak düzenlediğimiz resim yarışmasının topluma sanata ve at sevgisine katkıda bulunarak daha ileriye götürmek amacıyla buradayız. Öncelikle Diyarbakır'da sonrasında Elazığ'da resimlerimizi sergiledik. Bir sonraki duraklarımız ise Bursa ve Ankara olacak. Katılım oldukça güzel. Bu sosyal projelerimizin yanı sıra Atla Terapi Merkezimiz bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi Elazığ depreminden sonra yaralarımızı bir nebze de olsa sarabilmek adına hem hipodromumuzu açmıştık hem de Atla Terapi Merkezimizi çocuklarımıza sunmuştuk. Dileğimiz, omuz omuza birbirimize destek vererek bu sosyal projelerimizi devam ettirmektir" dedi.

Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ise, "Yarışmada yer alan eserler hipodromlarımızın bulunduğu illerde sergileniyor. Bugün de bu amaçla buradayız. At sevgisini aşılamak, sanata destek vermek amacıyla TJK'nin düzenlemiş olduğu bu sergiyi umuyoruz ki herkes beğenmiştir" diye konuştu. - ELAZIĞ