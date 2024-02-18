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Elazığ'da STK'lar tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla STK'lar tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Elazığ Atatürk Stadyumu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Tekbir ve sloganların getirildiği program, konuşma ve duaların ardından sona erdi.

Ümmet olarak deprem ve pandemiyi yaşadıklarını dile getiren Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, "Bunlar Allah'tan gelir diyerek imtihandır dedik ama Gazze ve Doğu Türkistan'daki imtihanımız, gerçekten büyük bir imtihan. Hepimizin alnına kara bir leke olarak yapışmış durumda. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e birlik ve dirlik nasip etsin. Ümmeti bu zilletten bir an önce kurtarsın inşallah" dedi. - ELAZIĞ