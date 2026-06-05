Tütünle Mücadelede İnanç ve Adanmışlık Vurgusu

Elazığ'da düzenlenen Ulusal Tütün Kontrolü Kongresinde konuşan Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, tütünle mücadelenin sadece mesleki bir sorumluluk olmadığını belirterek, "Bu mücadele inançla, vicdanla, adanmışlıkla, yürekle yapılır ve bir ömür verilir" dedi.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından, Elazığ Valiliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi paydaşlığında organize edilen "Uluslararası Katılımlı Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi" Elazığ'da bir otelde düzenlenen açılış programıyla başladı. 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede, tütün kontrolü, sigarayla mücadele politikaları ve halk sağlığı alanındaki güncel gelişmeler masaya yatırılıyor. Kongrenin açılış programına Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programının ardından kongre çalışmalarına 3 farklı salonda gerçekleştirilecek paralel oturumlar şeklinde devam edecek. Geniş bir bilimsel ekosistemi bir araya getiren organizasyon kapsamında, yaklaşık 400'e yakın katılımcı, 120'nin üzerinde konuşmacı ve oturum başkanı yer alıyor. Farklı disiplinlerden gelen uzmanların yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde davetli bilim insanlarının katılımıyla, çok sayıda bilimsel sözlü bildirinin sunulacağı oturumlarda tütün kontrolü stratejileri tüm yönleriyle masaya yatırılmaya devam edecek.

Açılış konuşması yapan Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, "Bazı mücadeleler sadece mesleki sorumlulukla yapılmaz. İnançla, vicdanla, adanmışlıkla, yürekle yapılır ve bir ömür verilir. İşte bugün bu salonda bütün mücadelemize bir ömür vermiş bilim insanlarının bilgi birikimi, sağlık çalışanlarının sahadaki emeği, kamu idaresi ve sivil toplumun kararlılığı var. Bu ülkenin insanına, çocuklarına, ailelerine ve geleceğine duyulan derin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu ve 30 yıldan aşkın süredir verilen emeği Elazığ'a bir kez daha hatırlattığımız bu önemli toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 1991 yılı Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve aynı ay yine cumhurbaşkanlığı, dönemin ccumhurbaşkanı tarafından veto edilen 3694 sayılı yasanın meclis çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı onay sürecinde yani 1987 ile 1991 yılları arasında bu yasanın geçebilmesi için Elazığ'a birçok faaliyet gösterdik. Elazığ'dan milletvekillerine, meclise, bakanlara, komisyon başkanlıklarına, cumhurbaşkanlığına 5 bin adet faks gönderdik o dönemde. O dönemde faks gerçekten o yıllarda çok önemli bir iletişim aracıydı. Bu da her bir faks da aslında bu ülkenin insanları bu hakkı hak ediyor diyen bir iradenin de ifadesiydi aslında. 1993 yılında daha akademik yaşamın başındayken, bir araştırma görevlisiyken değerli hocam Prof. Dr. Erol Sezer ve bir grup arkadaşımla birlikte Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneğimizi kurduk. Bu dernek, bakanlar kurulu kararıyla 2008 yılında kamu yararına çalışan dernek unvanını aldı. Son olarak Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneğimizin emeklilerini, bilim kuruluna, planlama kuruluna, değerli hocalarıma, organizasyon ekibine, basın mensuplarına ve bu salonda bulunan siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Tütün kontrolü için mücadele eden gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu genç liderler de bizimle birlikte tütünle mücadeleye gönül verecek, bu önemli sorunun üstesinden geleceklerdir. Onlarla birlikte mücadelemizin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bu nedenle geleceğe çok daha umutla bakıyorum" dedi.

Sigara kullanımının Türkiye'de her yıl 2 buçuk milyonun üzerinde insanın sağlığını etkilediğini ifade eden Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, "Teknoloji açısından baktığınızda dünyanın en iyi ülkesinden biriyiz. Sanki yeniden kurulmuş bir ülkenin, yeniden kurulmuş bir sağlığı gibi değerlendirebilirsiniz. Bu kadar büyük bir altyapı ve teknoloji gelişimi var. Dünyadaki en iyi altyapıya sahibiz. Hastanelerimiz, şehrin yaşından 13 yaşına düşmüş. Yani baktığınızda sağlığa da yapılacak yatırımlar ucu bucağı yapılmış, yapımlar ucu bucağı yapılmış. Tarif ettiğimizde düne dair yapıları, işlerimizi, gençlerimiz haberdar bile değil. Buna rağmen başardığımız zamanlardan biri bu. Türkiye'de DSÖ raporlarında da var. Gayri safi hasılanın yüzde 1'ini ayırmazsanız her yıl önümüzdeki, 7-8 yılda dünyanın yüzde 58'i temel sağlık hizmetini alamayacaklar. Yani sağlık maliyeti inanılmaz derecede artıyor ve en baş sebeplerinden birisi de sigara. Sigara yüzünden Türkiye'de 2.6 milyon sağlıklı yaşam yok oluyor. Açık, kapalı bütün alanlarda da sigaranın yasak hale gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise, " Ülkemizde tütün kontrolü noktasında muazzam bir yolun alındığını da ifade etmek isterim. Başlamamayı sağlayacak tedbirleri almamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu vesileyle yeniden her noktanın çok muazzam olduğunu bir uygulayıcı olarak ifade ediyorum. Muhakkak ki biz gençlerimizi anayasanın bize verdiği bir vecibeyle korumak, gençlerin de toplumun sosyal ve sağlıkla ilgili olarak gerekli önlemlerini almak durumundayız" diye konuştu. - ELAZIĞ