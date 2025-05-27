Elazığ\'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı Düzenlendi

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından 18 ilde düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde Elazığ'da gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi şenlik alanında düzenlenen fuarın açılışına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş ile dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

13 üniversitenin tanıtım standı açtığı fuarın açılışında konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve diğer illerden Elazığ'a gelen katılımcı üniversitelerin temsilcilerine teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Göktaş ayrıca Fırat Üniversitesinin bölge için önemli bir üniversite olduğunun da altını çizerek üniversitenin başarılarını anlattı.

Konuşmalarının ardından Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarının davetliler tarafından açılış kurdelesi kesilerek, üniversiteler tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi.

Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve tüm gün açık olacak fuarda Fırat Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi stantları yer aldı. - ELAZIĞ