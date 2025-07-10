Elazığ\'da Yabancı Uyruklulara Türkçe Kursu

Elazığ'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda Türkçe öğreniyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarını ve kurslarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Okuma yazmadan hasta ve yaşlı bakıma, tekstilden aşçılığa kadar binlerce kurs açan Halk Eğitim Merkezi, aynı zamanda dünyanın farkı ülkelerinden gelen yabancı uyruklu vatandaşları da unutmuyor. Bu çerçevede sağlık, eğitim, savaş gibi nedenlerde Elazığ'a gelen yabancı uyruklu vatandaşların talebi üzerine Türkçe Seviye A-1 kursu açıldı. Somali, Ukrayna, Afganistan ve Suriye olmak üzere çeşitli ülkelerden 14 yabancı uyruklu vatandaş, kursa katılarak Türkçe öğrenmeye çalışıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Usta Öğretici Berivan Akbaba, "Yurt dışından gelen vatandaşlar var. Somali, Ukrayna, Afganistan, Suriye'den gelenler var. Kimi kendini ifade edemediği kimisi ise okuma ve yazma öğrenmek için geliyor. Aktif olarak 14 öğrencimiz bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezi sadece kendi ülkesinde yaşayan vatandaşlara yönelik kurslar açmıyor. Dünyanın farklı yerlerden gelen insanlara daha iyi bir eğitim verebilmek, kendilerini ifade etmeleri ve sosyalleşmeleri için de kurs açıyor. Bu kurslardan bir tanesi de yabancılara dönük Türkçe kursudur. Kurslardan sonra kendilerini çok rahat ifade edebilmeye başladılar. Günlük hayatlarını sürdürebilme adına da çok rahat bir şekilde kendilerini ifade edebiliyorlar. Günlük 5 saat aylık 136 saatlik bir kurs. 136 saat düzenli olarak gelen kursiyerlerimiz kendilerini çok rahat ifade edebiliyor" dedi. - ELAZIĞ