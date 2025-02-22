Elazığ'da Yeni Çocuk Cezaevi Çalışmaları Başladı

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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 1963 yılından bu yana çocuk mahkumlara yönelik hizmet veren Çocuk Islah Evi'nin yıkılmasıyla birlikte, bölgede yeni bir çocuk cezaevi inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Islahevinde kalan çocuklar geçici olarak konteynerlere taşındığını söyleyen Elazığ Çözüm Kültür Derneği Başkanı Avukat Bülent Seçkin Düztaş, yeni ıslahevi binası tamamlanana kadar çocuk mahkumların kurulan konteynerlerde kalmasının sağlıklı olmayacağını belirterek, "Bunların artık ıslahevi özelliği de eğitim evi özelliği de kaybolmuş durumda" dedi.

Elazığ Çözüm Kültür Derneği Başkanı Avukat Bülent Seçkin Düztaş, kurulduğu yıllarda şehir merkezinden uzakta olmasına rağmen zamanla şehirleşme ile birlikte artık şehir merkezinde kalan Elazığ Çocuk Islahevi'nin bulunduğu araziyi bağışlayan aileden de izin alınarak başka alana taşınması gerektiğini söyledi. Çocuk Islahevi'nin inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte şehir merkezinde kaldığını ifade eden Düztaş, şunları söyledi:

"Devletin kullanabileceği başka bir alana çevrilebilir"

"Elazığ'daki çocuk ıslah evin yeri 1963 yılında Saim Hazardağlı isimli bir iş adamı sadece ıslahevi olarak bağışladığı bir araziye kuruldu. 40 dönüm civarında çok geniş ve değerli bir arazi. Sadece ıslahevi olmak şartıyla bağışlanmıştı. O zaman oralar biz de internette belgesellerde veya büyüklerimizin anlattıklarından duyuyoruz, oralar bağ bahçe tarzında, şehrin dışında bir bölgeydi. Devletin de orada bu ıslah evini yapması çok iyi bir durumdu. Ancak aradan geçen yıllarda inşaat sektörünün gelişmesi şehirlerin dışarıya doğru genişlemesi ile burası maalesef şu anda şehrin göbeği denebilecek en işlek ticari alanların bulunduğu evlerin bulunduğu bir yer olarak kaldı. Şimdi burada hukuki bir sıkıntı var. Bağış yapılırken burası ıslahevi yapılacak diye belirtildiği için sadece cezaevi genel müdürlüğü Elazığlı hemşehrimiz onun da anlatımları doğrultusunda buraları kaybetmek onlar için bir sıkıntı olacak. Ama burada şunu düşünmek lazım; öncelikle insanların sağlığı, devlet kurumlarının doğru yürümesi açısından diyelim ki ıslahevi statüsünden özel bir kanunla çıkartılıp yine devletin kullanabileceği bir alan olarak yapılabilir. İmkansız da bir şey yok. Ailenin bu burada rızası da alınabilir. Yani bu ıslah evinin orada olması genel anlamda bir sorun.

"Tel örgüler arkasında görmeleri sorunlardan bir kısmı"

Sorun şu ki, 2012 yılında çocuk ıslahevi kapatılıyor. Ancak kapatıldıktan sonra binalar yıkılınca burada şu anda bir konteyner kent gibi bir şey kuruldu. Çocuklar orada hala ikamet etmek durumundalar. Temel itibariyle cezaevlerinin, tutukevlerinin, ıslah evlerinin amacı insanların, suç işlemiş kişilerin toplumda izole şartlar altında topluma kazandırılmasıdır. Ancak burada toplumda izole etme durumu artık ortadan kalkmış. Dediğimiz gibi yanında 26 -27 katlı gökdelenvari binalar var, AVM'ler var, dershaneler, çocukların, gençlerin çok yoğun bir şekilde bulunduğu yerler var, çocuk parkları var. Buradaki insanların, gençlerin, bu çocukları karşılıklı olarak tel örgüler arkasında görmeleri sorunlardan bir kısmı. Diğer bir kısmı da bu çocukların ıslah edilmesi. Artık ıslah evi değil de sanki eğitim evi isimlendirilmiş. Bizim cezaevleri genel müdürümüz 'eğitim evi' diyor. Eğitim evi ama burada herhangi bir sosyal tesis, herhangi bir spor alanı, herhangi bir çalışma alanı yok. Sadece burada bir iki tane spor alanı olduğunu biz duyduk. Tabii bunların araştırılması lazım. Ama bunların artık ıslahevi özelliği de, eğitim evi özelliği de kaybolmuş durumda."