Elazığ'dan Suriye'ye dönüş başladı, ilk aile yola çıktı - Son Dakika
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Elazığ'dan Suriye'ye dönüş başladı, ilk aile yola çıktı

Elazığ\'dan Suriye\'ye dönüş başladı, ilk aile yola çıktı

Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesinin üzerine Elazığ'da yaşayan Suriyeli aile, memleketlerine doğru yola çıktı.

10.12.2024 10:01
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Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesinin üzerine Elazığ'da yaşayan Suriyeli aile, memleketlerine doğru yola çıktı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Elazığ'da yaşayan Suriyeliler, memleketine dönmeye başlarken bunlardan ilki 6 yıl önce Türkiye'ye gelen Ahmet El-Kays'ı eşi ve Elazığ'da doğan 3 çocuğu oldu. Ailesiyle birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen aile, arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra otobüse bindi. İlk olarak Hatay'a gidecek olan aile, ardından sınır kapısından Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

"Türk Halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız"

Çok mutlu olduğunu belirten Suriyeli Ahmet El-Kays, "14 yıldır süren bir savaştan sonra annemin ve babamın yanına Allah'a şükürler olsun ki dönüyorum. Çok mutluyum. Çocuklarım ve ailemle birlikte Suriye'ye dönüyorum. Annem ve babam Suriye'deler biz de onların yanına dönüyoruz. İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Şu anda Elazığ'da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını aktaran arkadaşlarından Haled Vahaybey, "Bugün ilk aileyi Suriye'ye yolladık. Buradan Hatay'a gidecekler oradan da memleketlerine geçecekler. Diğer ailelerin de yavaş yavaş dönüşleri başlıyor. 14 yıl boyunca süren savaş vardı. Sonunda kazandık. Buradaki Türk halkına, devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'dan Suriye'ye dönüş başladı, ilk aile yola çıktı - Son Dakika

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