Elazığ depreminin simge ismi Yüsra'nın eğitim masrafları karşılanacak - Son Dakika
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Elazığ depreminin simge ismi Yüsra'nın eğitim masrafları karşılanacak

11.05.2022 10:56
Elazığ depreminin simge ismi Yüsra'nın eğitim masrafları karşılanacak

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin simgesi haline gelen Yüsra bebeğin eğitim masraflarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü tarafından karşılanacağı açıklandı.

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin simgesi haline gelen Yüsra bebeğin eğitim masraflarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü tarafından karşılanacağı açıklandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe (35), baba Hüseyin (36) ile çocukları Onur (12) ve Yüsra (4) enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 4 yaşındaki kızı Yüsra 28 saat sonra JAK ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken, eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti.

Elazığ depreminin sembol ismi haline gelen Yüsra bebek için sevindirici bir haber daha geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Yüsra Yıldız'ın eğitim masraflarını üstlendiğini açıkladı. - ELAZIĞ

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Elazığ, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ depreminin simge ismi Yüsra'nın eğitim masrafları karşılanacak - Son Dakika


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