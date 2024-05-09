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- Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sutopu takımı, altyapı yetenekleriyle zirvede

ELAZIĞ - Dev bütçeli rakipleri önünde transfer yapmadan altyapı sporcularıyla erkeklerde ve kadınlarda U17 ve U15 Türkiye ikincisi ve dördüncüsü olan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, sutopunda başarıdan başarıya koşuyor.

Henüz 4 yıllık bir geçmişe sahip Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, erkeklerde ve kadınlarda Türkiye şampiyonasında ve geçtiğimiz sene düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda büyük başarılar elde etti. Özellikle dev bütçeli rakiplerinin önünde hiç transfer yapmadan Elazığ'ın kendi öz kaynaklarıyla oluşturulan erkek ve kadın sutopu takımları, 1. Lig ve 2. Lig'de yer alarak büyük başarıya imza attı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde profesyonel olarak hem 1. Lig hem de 2. Lig'de erkek ve kadın sutopu takımı bulunduran Elazığ takımları, antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına giren ve Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda son antrenmanını gerçekleştiren kadın ve erkek sutopu takımları, 4 gün sürecek olan U17 Türkiye Şampiyonası için Ankara'ya gitti.

Transfer yapmadan, Elazığ'ın öz kaynaklarıyla iki tane profesyonel takım kurduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Aldulsamet Eren, "Hem kız hem erkeklerde 1. ve 2. Lig'de sutopu takımımız mücadelesine devam ediyor. Son yıllarda büyük bir başarıya imza atıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Gaziantep dışında başka bir takım yok. Ankara'nın doğusunda ise sadece Nevşehir dışında Elazığ'dan başka bir takım yok. Burada emek veren özellikle hocalarımız çok değerli bir iş yapıyorlar. Bizler de Gençlik ve Spor Kulübü olarak bu takımımıza destek veriyoruz. İnşallah takımımız 1. Lig ve 2. Lig'de Elazığ'ı temsil ettiği gibi hem milli takımda sporcularımız olacak hem de Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.

"Doğu ve Güneydoğu'da 1. Lig'de tek takım Elazığ'ındır"

Kız ve erkek takımlarıyla büyük başarılara imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirten Yüzme ve Sutopu Antrenörü Bekir Sadak, "2020 yılında yeni bir branş açtık. O tarihten beri erkek takımını 1. Lig'e, kadın takımını ise 2. Lig'e çıkardık. 2023 yılında kadın takımımızın bir Türkiye ikinciliği, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye dördüncülüğü aldı. Erkek takım da Türkiye ikinciliği aldı. Bu yıl da U17 kız ve erkek takımımız gruplarında ikinci olarak Türkiye finallerine çıktı. Bu finallerde Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girdik. Şunu da belirtmek isterim Sutopu takımı olarak, Doğu ve Güneydoğu'da 1. Lig'de tek takım Elazığ'ındır" diye konuştu.

Elazığ Gençlik ve Spor Sutopu oyuncusu Tuana İç, "Yaklaşık 4 senedir bu sporla ilgileniyoruz. Geçen sene Türkiye ikinciliği ve Türkiye dördüncülüğü elde ettik. Bu sene de U17'de Türkiye 8.'si, U15 kadınlarda Türkiye 10.'su olduk. Antrenörümüzün çok büyük katkısı var. Bu sporu çok severek yapıyoruz. Şu anki hedefim haziran ayında milli takım seçmelerine gitmek" şeklinde konuştu.

Kızının antrenmanı izlemeye gelen velilerden Ünal İç ise "Gençlerimizin sutopu antrenmanı var. Benim kızım da bu takımın bir oyuncusu. Sporun birleştirici ruhu ile hareket ettiğimiz noktada Elazığ kız ve erkek takımı bu anlamda bir yıl içerisinde çok büyük başarılar kat etti. Bu çocuklarımızın derslerine katkı olarak da yansımakta ve Elazığ bazında aldıkları derecelere baktığımız zaman ana ligde Türkiye 4.'lüğü, büyük kadınlarda başarı düzeyi ve erkeklerde 1. Lig'de başarı. Bunların hepsi takım olarak çalışma ruhunun eseri. Bu anlamda teknik direktörlerimizi, antrenörlerimizi ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.