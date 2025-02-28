Elazığ Halk Ekmek Fabrikası Ramazan İçin Pide Satışına Başlıyor - Son Dakika
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Elazığ Halk Ekmek Fabrikası Ramazan İçin Pide Satışına Başlıyor

Elazığ Halk Ekmek Fabrikası Ramazan İçin Pide Satışına Başlıyor

Elazığ Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında kaliteli ve uygun fiyatlı pideleri 7 TL'den satışa sunacak. 200 gramlık pideler 7 TL, 400 gramlık pideler ise 14 TL olarak belirlendi.

28.02.2025 15:15  Güncelleme: 15:17
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Elazığ Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeklerin yanı sıra Ramazan ayının vazgeçilmezi pideyi de 7 TL'den satışa sunacak.

Elazığ Belediyesi tarafından açılan Halk Ekmek Fabrikası, katkısız ve kaliteli ekmeği vatandaşın sofrasına ulaştırarak büyük bir memnuniyet oluşturmaya devam ediyor. Fabrika on bir ayın sultanı Ramazan ayına özel olarak pide satışı da gerçekleştirecek. 200 gramlık pidenin 7 liradan ve 400 gramlık pidelerin de 14 liradan satışa sunulacağı bildirildi. Pidelerin Ramazan ayının ilk gününden itibaren satış noktalarında yerini alacağı aktarıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Modern teknolojilerle donatarak hizmete açtığımız Halk Ekmek Fabrikamızda günlük ortalama 20 bin ekmek üretimi gerçekleştirerek sağlıklı ve kaliteli ekmeği vatandaşımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Vatandaşımızın sunulan hizmetten memnun olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Hemşehrilerime hayırlı ve bereketli bir Ramazan ayı diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Halk Ekmek Fabrikası Ramazan İçin Pide Satışına Başlıyor - Son Dakika

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