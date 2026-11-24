Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında duygu dolu anlar yaşandı. Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yıllar önce kendilerine emek veren öğretmenleriyle karşılaşınca büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programın en anlamlı anlarından biri ise protokol üyelerine yönelik sürpriz buluşma oldu. Vali Numan Hatipoğlu'nun öğretmeni Süleyman Gerçek, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öğretmeni Mustafa Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün öğretmeni Mustafa Metin Sakancı programa davet edildi. Yıllar önce öğretmenlerini karşılarında gören protokol üyeleri, büyük şaşkınlık yaşarken duygusal anlar da yaşadı. Öğretmenleriyle hasret gideren protokol üyeleri, kendilerine emek veren eğitimcileri unutmadıklarını bir kez daha gösterdi.

Başkan Şerifoğulları, "Her insanın hayatında bir öğretmenin bir emeği var. Her insanın hayatında bir öğretmenin sesi var. Her öğretmenin gönlünde bir öğretmenin izi var. Verilen bazı bilgiler insanlar tarafından unutulabilir ama insanın gönlüne dokunan hayatına yön veren öğretmenler asla unutulmuyor. Hocamda bizim kalbimizde hep yer edinen değerli ve kıymetli hocalarımızdan bir tanesidir" dedi.

Program, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi ve ödül töreninin ardından sona erdi.