Elazığ'da Sanayi Sitesi Esnafı İş Gücü Kaybı Yaşıyor

Elazığ'da sanayi sitesi esnafı, çırak ve kalfa olmadığı için iş gücü kaybı yaşıyor. Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cebrail Karlıdağ, "Sanayi sitesinin durumu ortada. İşçi yetişmeyince esnaflar ne kadar çalışacak? 50-60 yaşındaki adam arabanın altına yatamıyor. Yatsa bile ne kadar verimli olacak. Sonra bir günde bitireceği işi üç günde bitiriyor" dedi.

Elazığ'da sanayi sitesi esnafı yetiştirecek personel olmadığı için hem iş yükünün arttığını hem de ilerde bu meslekleri icra edecek ustaların kalmayacağından dert yandı. Meslek liselerinde teorik olarak verilen eğitimin yanında, sanayideki ustalar tarafından pratik eğitimin de verilmesi gerektiğini belirten sanayi esnafı, devletin personel yetiştirme konusunda teşvik edici çalışmalar yapmasını talep etti.

Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cebrail Karlıdağ, eğitim sisteminin sanayide yetişecek nitelikli eleman ihtiyacına cevap veremediğini söyledi. Meslek liselerinde verilen eğitimin öğrencilerin iş yapabilme kabiliyetini arttırmadığını belirten Karlıdağ, şunları söyledi:

"Sanayi sitesinin durumu ortada. İşçi yetişmeyince esnaflar ne kadar çalışacak? 50-60 yaşındaki adam arabanın altına yatamıyor. Yatsa bile ne kadar verimli olacak. Sonra bir günde bitireceği işi üç günde bitiriyor. İşçisi olsa 2 çocuğu bir araca verir, kendi başlarında durur, iki tane de diğerine verir. İşler erken biter, hem de kontrollü olur.

"DEVLET SANAYİDEKİ USTALARA ÇIRAK EĞİTİMİ İÇİN YETKİ VERMELİ"

Maalesef şimdi bizde çıraklık okulları var. Şimdi çıraklık okulundaki öğretmenimiz kaynak yapmayı bilmiyor, oto elektrikten anlamıyor. Tornadan, tamirden anlamıyor. Verdiği eğitim ne kadar verimli olabilir? Oraya aklı başında ustalarımız var. Diyelim ki bu gün iyi bir tamirciyi koyacağız bir hafta, onun ücretini devlet karşılayacak o tamirci onları eğitecek. Kaynakçı mesela. Bir hafta da gaz altı toz altı vs. gibi konularda kaynakçı eğitim verecek. Bir hafta kaportacı, oto elektrikçi, döşemeci sırayla eğitim verecek. Her biri çocuklara birer hafta eğitim verirse çocuklar da bir şey öğrenir. Çıraklık okulundaki öğretmenlerimiz, mesela ampulü patlamış, getirip sanayideki ustaya yaptırıyor. Sen çırak eğitiminin başındasın. Ampulü değiştir desek, yok. Bilmeyen adam nasıl eğitim verecek oradaki çıraklara? Eğitimin ustaların nezaretinde verilmesi lazım. Çünkü bilgi ve beceri olmadıktan sonra ne kadar eğitim vereceksin. Bilgisi becerici olan ustalar bir hafta mı olur? 10 gün mü olur? 5 gün mü olur? Her daldan, her meslek gurubundan bir ustanın onlara eğitim vermesi lazım. Benim kanaatim bu."

"ELEMAN YETİŞMEDİĞİ İÇİN MESLEĞİMİZ ÖLÜYOR"

Sanayi esnafından Kadir Çelik, eleman sıkıntısından dolayı iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, "Yaşadığımız sıkıntı çok. İş yetiştiremiyoruz, işe verimli bir şekilde odaklanamıyoruz. Eleman yetişmediği için mesleğimiz ölüyor. Buna da üzülüyoruz ister istemez. Şu anki gençlerin durumu malum. Telefon bağımlısı olmuşlar. Saçma sapan bir durum. Hiç kimsede el emeği, göz nuru anlayışı yok. Eleman yetişse bizim de hoşumuza gider ama zor" dedi.

"DEVLETİN ÇIRAK EĞİTİMİ İÇİN TEŞVİK VERMESİ LAZIM"

Sanayi esnafı Ahmet Usta ise "Eğitimin olması lazım. Devletin teşvik etmesi lazım. Okumayan çocukları sanayiye veya ilgisi olduğu bir yere yönlendirmesi lazım. Görüyorsunuz. Bizim halimiz zor. Eleman bulamıyoruz. 52-53 yaşında adam emekli olmuş yine de çalışıyor. Çünkü eleman yok. Bulamıyoruz. Mecburi çalışmak zorunda" diye konuştu.