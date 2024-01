Elazığ Ticaret Odası Başkanı, Şehit Fethi Sekin\'i Anma Programına Davet Edilmemesine Tepki Gösterdi

Elazığ Ticaret Odası Başkanı İdris Alan, 7 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik hain terör saldırısını kahramanlığı ve cesareti ile önleyip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i anma programına oda başkanlarının davet edilmemesine tepki gösterdi.

ETSO Başkanı Alan, vatanı ve bayrağı uğruna şehadete yürüyen, eşsiz kahramanlığı ve cesaretiyle beylik tabancasındaki son kurşun bitene kadar teröristlerle çatışarak mücadele eden şehit Sekin'i anma programına Elazığ Ticaret Odası ile diğer esnaf odalarının davet edilmemesinin bir protokol hatası ve ihmalden de öte şehide bir vefasızlık olduğunu söyledi. Alan, "Bazı değerler vardır ki şehrimiz ortak değeri ve herkesin ortak paydasıdır. Bu şehrin şehitleri, şehir halkının ve şehirde bulunan katmanları temsil eden on binlerce insanın hassasiyettir. Şehrimizde üretim yapan, şehrin istihdamına katkı sunan ve hayatın her alanında var olan mal ve hizmetleri üreten odalarımızın her bir üyesi için şehitlerimizin değeri en yüksek mertebededir. Bizler, kendi alanlarımızdaki çalışmalarımızla birlikte milli ve manevi konularda hassasiyet ve duyarlılıkla hareket etmememize ve bunu her fırsatta ortaya koymamamıza rağmen, kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in Baskil ilçesi ve kabri başında yapılan 7. yıl anma programına hiçbir odamızın davet edilmemesini hatadan da öte duyarsızlık olarak görüyoruz. Bizlerin oda başkanları olarak törenlere katılmak gibi bir hevesimiz de ihtiyacımız da yok. Ancak söz konusu şehit Fethi Sekin'i anma programı olunca, bu programa katılıp hem şehidimize saygımızı hem de şükran duygularımız göstermek isterdik. Ancak ve ne yazık ki bizler için çok önemli ve kıymetli bu programa, hiçbir odamız davet edilmedi hatta program hakkına bilgi dahi verilmedi. Bu aksaklık kimden kaynaklanmışsa ve nasıl böylesi bir duyarsızlık, sorumsuzluk örneği gösterilmişse, sorumlularının tespit edilerek gerekenin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın hassasiyetini biliyor ve gerekeni yapacağına inanamıyoruz" dedi. - ELAZIĞ