Elazığ Valisi'nden TUSAŞ Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Elazığ Valisi'nden TUSAŞ Saldırısına Kınama

Elazığ Valisi\'nden TUSAŞ Saldırısına Kınama

Vali Hatipoğlu, TUSAŞ saldırısını kınayarak ülkemizin huzuruna yönelik tehditlerin etkisiz kalacağını belirtti.

24.10.2024 15:47
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TUSAŞ saldırısını kınayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Coğrafyamızın ateş çemberi olduğu bir dönemde bir huzur adası halinde bulunan ülkemize dönük saldırıların tam tersi bir şekilde sinemizde darmadağın olacağını Elazığ'dan haykırıyorum" dedi.

Elazığ'da İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Ekim Ayı Toplantısı düzenlendi. İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Numan Hatipoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

TUSAŞ saldırısını kınayan Vali Numan Hatipoğlu, "Bu saldırılar ülkemizin hür ve bağımsız kendi istikametini çizmesi doğrultusunda adımlarına hiçbir şekilde sekte vurmayacaktır. Coğrafyamızın ateş çemberi olduğu bir dönemde bir huzur adası halinde bulunan ülkemize dönük saldırıların tam tersi bir şekilde sinemizde darmadağın olacağını Elazığ'dan haykırıyorum. Bizim uzun yıllardır süren çabalarımız, milli birlik, beraberliğini ve kardeşliğini en üst düzeyde sağlamaya çalışmış bir devlet olarak, aynı zamanda yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir devlet ile ordu geçmişine sahip bir millet olarak bu tür akamet ile sonuçlanacak davranışlar karşılaşacağımız maalesef durumlardandır. Onun için her zaman uyanık, tedbirli, bir ve beraber olmak büyük bir önem taşımaktadır. Şu an itibari ile tüm dünyada Filistin, Rusya, Ukrayna gerekse dünyanın kriz bölgeleriyle ilgili olsun barışı ifade eden başta cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimizin tam tersine dünyadaki hemen hemen tüm liderlerin neredeyse tamamı savaş çığırtkanlığı yapmaktalar. Bu saldırı da bu doğrultuda okunması ve değerlendirilmesi gereken bir saldırıdır. Bizim savunma hamlelerimiz dönük olarak sözde mesajlar içeriyor. Ama bu sözde mesajların hiçbirisini aleme nizam vermiş bir milletin kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde karlığı olamaz" diye konuştu.

Koordinasyon toplantısının hayırlı olmasını dileyen Hatipoğlu, "949 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 44 milyar 544 milyon TL'dir. Bu projeler için 8 milyar 248 milyon TL yıl ödeneğinden 4 milyar 222 milyon TL harcama yapılmış olup, yıla harcama oranı yüzde 51.18'dir. İl merkezimizde 332 proje uygulanmaktadır. Projelerin toplam bedeli 30 milyar 682 milyon TL'dir. Bu projeler için 5 milyar 719 milyon TL ödenekten 3 milyar 41milyon TL harcama yapılmış olup, harcama oranı yüzde 53.18'dir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Valisi'nden TUSAŞ Saldırısına Kınama - Son Dakika

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