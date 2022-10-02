Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum - Son Dakika
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Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum

02.10.2022 10:03

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın, "Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur" dediği videonun ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağış yağdırdı.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı.

"LÖSEMİLİ BİR KIZ ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKIN"

Ataş'ın çektiği görüntüde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" ifadeleri yer aldı.

Şehidin yürek yakan vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı

BAĞIŞ YAĞDI

Bunun üzerine LÖSEV ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.Binlerce vatandaş şehidin vasiyetini yerine getirmek için LÖSEV'e bağış gönderdi. Bağışı gönderen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı
Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı
Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı
Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı
Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı
YORUMLAR
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Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! 'Benim vasiyetim' dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! 'Benim vasiyetim' dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
Kaynak: İHA

Piyade, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum - Son Dakika
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