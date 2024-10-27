Elif Ana 33. Yıl Dönümünde Kahramanmaraş\'ta Anıldı

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(KAHRAMANMARAŞ) - Yardımseverliği nedeniyle halk arasında "Elif Ana" olarak bilinen Alevi "kanaat önderlerinden" Elif Sugan, ölümünün 33'üncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta anıldı.

Alevi toplumunda önemli bir yere sahip olan Elif Sugan, ölümünün 33. yıldönümünde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Akdemir köyündeki türbesinin bulunduğu alanda düzenlenen törenle anıldı. Bölge halkı, "Elif Ana'nın paylaşımcı, mütevazı, iyiliksever ve hoşgörülü olduğunu" belirtiyor.

Elif Sugan için yapılan anma törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgenereal Ali Gemalmaz, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Akdemir köyünde cem töreni ve semah yapıldı. Anma törenine katılanlara lokma ikram edildi.