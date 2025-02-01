Elif Özbek\'ten Kitap Bağışı Çağrısı

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Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Elif Özbek, tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlere çağrıda bulundu.

Elif Özbek, tebrik amaçlı çiçek gönderilmesi yerine kütüphanelere kitap bağışında bulunulmasını istedi. Özbek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "23.01.2025 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in tensipleriyle Niğde İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bu vesileyle tarafıma tebrik amacıyla çiçek göndereceklerden ricam, çiçek göndermek yerine okullarımızın kütüphanelerine kitap bağışında bulunmalarıdır. Nezaketiniz, iyi dilek ve temennileriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE