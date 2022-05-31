'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası - Son Dakika
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'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası

31.05.2022 10:20
'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası

Adana'da elinde çıkan kist nedeniyle hastaneye başvuran bir kişi, iddiaya göre 2 kere yanlış ameliyat edildi ve elindeki kistin alınması gerekirken koluna platin takıldı.

Adana'da elinde çıkan kist nedeniyle hastaneye başvuran bir kişi, iddiaya göre 2 kere yanlış ameliyat edildi ve elindeki kistin alınması gerekirken koluna platin takıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

3 çocuk babası şoför Osman Okay (44), 2021 yılının Haziran ayında sağ elinde şişlik oluştuğu için tavsiye üzerine Seyhan Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli Op. Dr. H.E.A.'ya başvurdu. Doktor ise kontrolün ardından Okay'a sağ el üstünde kist var diyerek ameliyat olması gerektiğini söyledi. Genç adam ise 1 hafta sonra ameliyat oldu.

YANLIŞ AMELİYAT EDİLDİ İDDİASI

Ancak iddiaya göre Okay'ın elindeki kist ameliyat sırasında alınmadı ve genç adamın kolundaki kireç temizlendi. Doktor ise Okay'a ameliyattan sonra 'Senin kolunda kireç vardı. Onu temizlememiz gerekiyordu' dedi. Okay ise doktorun söylediklerine inanarak ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Temmuz ayında ise elindeki ağrının ve şişliğin artması üzerine Osman Okay, aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Bu sırada Okay, kendisini ameliyat eden doktorun nöbetçi olduğunu görünce yanına gidip durumunu anlattı. Doktor ise genç adama kisti almak için tekrardan ameliyata girmesi gerektiğini söyledi.

'KOLUNDA KIRIK VARDI' SAVUNMASI

1 gün sonra aynı doktora tekrar ameliyat olan Osman Okay'ın bu sefer de koluna platin takıldı ancak yine elindeki kist alınmadı. Ameliyattan sonra koluna platin takıldığını ve kistin halen alınmadığını öğrenen Okay, doktora nedenini sordu ancak doktor genç adama 'Kolunda kırık vardı, bunları yapmam gerekti' dedi.

Bunun üzerine Okay, avukatı aracılığıyla doktor hakkında şikayetçi oldu. İlk şikayeti reddedilen Okay, tekrar başvuru yaptı ve İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaklaşık 1 yıldır çalışamayan Okay, elindeki kistin halen durmasına rağmen korktuğu için başka bir hastaneye gidemedi.

"DOKTOR HİÇBİR CEVAP VERMEDEN GİTTİ"

Osman Okay, İHA muhabirine psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyleyerek, "Ameliyattan sonra kolum omzuma kadar sargıdaydı. Ancak benim sadece elimde bir kist vardı. Benim kolum kesilmiş ve platin takılmış. Ancak bu platin söylenmedi. 15-20 gün sonra tekrar ağrıdan duramadım ve acile gittik. Beni ameliyat eden doktor da orada nöbetçiymiş. Tekrar beni ameliyat edeceğini söyledi. Sabahına ameliyat oldum ve çıktığımda yine kolum sargıdaydı. O zaman da bana yine herhangi bir şey söylemediler. Daha sonra da bana 'Senin kolun kırıkmış. Ben film çekildiğinde sana bilerek söylemedim' dedi. Taburcu olacağımız sırada da bana doktor hiçbir cevap vermeden gitti" diye konuştu.

"BİR TEK ÖZÜR BEKLEDİM"

Avukatı aracılığıyla doktordan şikayetçi olduğunu anlatan Okay, "Avukatım doktoru aradı ve bunun üzerine doktor beni yanına çağırdı. Bu sırada da 1 saat boyunca beni odada tuttu ve bana savunma yaptı ancak hiçbir mantıklı bir şey söylemedi. 'Hocam elimdeki şişlik duruyor diyorum' bana bir şey diyemiyor. Geçen senenin Haziran ayından bu yana çalışamıyorum. İşe de kimse almıyor. Mağduriyetim var. Ben bir tek özür bekledim kendisinden. Ancak o özür değil, savunmasını da yapamadı. Şikayetimden sonra müfettiş atandı" ifadelerini kullandı.

"CESARET EDİP GİDEMİYORUM"

Elindeki şişlik için doktora 'Keşke gitmeseydim' diyen Osman Okay, "Elimde sadece ağrı oluyordu. Buz katıyordum, kendi içimde hissediyordum ağrıyı. Ancak şimdi yaz aylarında bile kolumu gizlemek için gömlek giyiyorum. Çocuk bile kolumu gördüğü zaman korkuyor. Sağlam olan kolum bu hale geldi. 83 kiloyken 63 kiloya düştüm. Psikolojim bozuldu. Korkumdan başka bir doktora gidemiyorum. Tedavi görmem lazım ama cesaret edip gidemiyorum" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - İHA)

'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası - Son Dakika


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