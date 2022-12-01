Elinde 2 aydan bu yana devam eden ağrı sebebiyle hastaneye giden vatandaş, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Elinde 2 aydan bu yana devam eden ağrı sebebiyle hastaneye giden vatandaş, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı

01.12.2022 11:26

Zonguldak'ta yaşayan Doğukan Köseli adlı vatandaş, yaklaşık 2 aydır elinde devam eden acı nedeniyle hastaneye başvurdu. Röntgeni çekilen Köseli'nin elindeki bıçak parçasıyla gezdiği tespit edildi.

2 Ekim Pazar günü öğleden sonra evinin mutfağında oturduğu esnada ayağa kalkmaya çalışan Doğukan Köseli, dengesini kaybedip yere düştü. O sırada elinde olan meyve bıçağı kırılarak parçası genç adamın eline girdi. Durumdan habersiz olan Köseli, saat 16.00 sıralarında Devrek Devlet Hastanesi aciline giderek tedavi olmak istedi. İddialara göre röntgen çekilmeden eline yapılan zımba dikişi sonrası 5 santimetrelik bıçak parçasıyla yaşamaya başlayan Köşeli enfeksiyondan kaynaklandığı belirtilerek, başka bir sıkıntı olmadığı gerekçesi ile tekrar evine gönderildi. Genç adam yaşadığı acı dolu günleri anlattı.

Elinin ağrısı yüzünden hastaneye giden vatandaşın röntgen sonucu ilginç gerçeği ortaya çıkardı

ELİYLE BİLEĞİ ARASINDA SIKIŞIP KALMIŞ

İki aydır eliyle bilek arasında kırılan bıçak parçasıyla yaşadığından habersiz olan Doğukan Köseli, "Tır şoförüyüm. Geçirdiğim kaza yüzünden belimde sıkıntım vardı. Mutfakta kalkmak isterken bıçağın üzerine düştüm. O esnada bıçak kırıldı ama parçasını göremedim. Eşimle beraber elimi sarıp Devrek Devlet Hastanesi aciline gittik. Pansuman yapacağız diye yarım saat beklettiler donra doktor Ekrem Sönmez herhangi röntgen işlem falan yapmadan elime bakıp zımba atılmasını söyledi. Kan kaybettiğim için kimse dokunamadı. Doktor Ekrem bey kendisi zımba attı. Sonrasında elimi sardılar, beni eve gönderdiler. Aradan geçen zaman zarfında dikiş yerlerim iyileşmeye başladı fakat bir yerinde yara oluştu. Sürekli kanama yapmaya başladı. Bu sebepten ötürü birkaç defa hastaneye gittiğimde pansuman yapıp gönderdiler. Film çekilmesini istedim, 'Kırık, çıkık için film çekilir bu kadar yara için film çekilmez' dediler. 28 Kasım Pazartesi günü daha şiddetli bir ağrıyla uyandım. Elime baktığımda bir parça olduğunu hissettim. Küçük bir parça sandım eşimle almaya çalıştık ama baya büyük olduğunu fark ettik. Bunun üzerine Çaycuma Devlet Hastanesi'ne geldik. Hemen röntgen çekildi ve elimdeki parçanın baya büyük olduğu söylenildi. Sonrasında ameliyat ile bıçağın parçasını aldılar."

Elinin ağrısı yüzünden hastaneye giden vatandaşın röntgen sonucu ilginç gerçeği ortaya çıkardı

"2 AYDAN BERİ BU YÜZDEN ÇALIŞAMIYORUM"

5 santimetrelik bıçak parçasının yaşattığı acı nedeniyle elini kullanamadığını ve dolayısıyla da iki ay boyunca çalışamadığını söyleyen Köseli, "Parmakta uyuşma, ağrı yapıyordu. Koluma engel olmaya başlamıştı. Güç kaybı da yaşayınca işsiz kaldım. Elimdeki bıçak parçası yüzünden hem elimden oluyordum hem de işsiz kaldım. Elim sürekli sargı içindeydi ve sürekli kanama yaşıyordum. Sargıyı çıkardığım zaman kanamam aşırı derecede artıyordu. Kan kaybı yüzünden kan oranlarımda da düşüklük çıktı. Kanama olmasına rağmen iyice temizlemeye çalıştım. O esnada elimin içinde bir şey olduğunu fark ettim. Elimle dışarıdan doğru ittirmeye başladım. Yüzeye doğru parça geldi. Korkutan gerçek, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne gelince meydana çıktı. Çıkan parçada gördünüz gibi büyük ve tırtıklı bir bıçak. Tırtıklı bıçak normal bıçak yüzüne göre daha zararlı. Kolumda da baya hasar oluşturdu" dedi. Köseli, olayda ihmali olduğunu düşündüğü görevliler hakkında mücadelesi başlatacağını söyledi.

Elinin ağrısı yüzünden hastaneye giden vatandaşın röntgen sonucu ilginç gerçeği ortaya çıkardı
Elinin ağrısı yüzünden hastaneye giden vatandaşın röntgen sonucu ilginç gerçeği ortaya çıkardı
Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Zonguldak, Doğukan, Devrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elinde 2 aydan bu yana devam eden ağrı sebebiyle hastaneye giden vatandaş, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elinde 2 aydan bu yana devam eden ağrı sebebiyle hastaneye giden vatandaş, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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