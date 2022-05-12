EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

12.05.2022 18:03
EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkanlığını yürüttüğü Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyeleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nı ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkanlığını yürüttüğü Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyeleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nı ziyaret etti. Birlik tarafından düzenlenecek "Tarım ve İnsan Çalıştayı"na davet etti.

Edremit Belediye Başkanı aynı zamanda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, birlik üyesi Belediye başkanları ile beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Birlik Başkan Vekili Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Encümen Üyeleri Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi İrfan Mutluay, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Coşkun Tanış, Birlik Üyesi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Arslan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yu 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan "Tarım ve İnsan Çalıştayı"na davet etti.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyelerimiz ile birlikte CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek birliğimiz tarafından 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan "Tarım ve İnsan Çalıştayı"na davet ettik. Sayın Genel Başkanımıza Birliğimizin çalışmaları hakkında bilgi vererek, gündeme dair güncel değerlendirmelerde bulunduk. Ev sahipliği ve gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Arslan ve beraberindekiler Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ardından Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Bülent Tezcan, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Ali Öztunç ve Fethi Açıkel'i de ziyaret ederek çalıştaya davet ettiler. - BALIKESİR

EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

YORUMLAR
500
Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement