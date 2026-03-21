Emekli Öğretmen Kayıkçı'ya Duygusal Veda - Son Dakika
21.03.2026 10:51
Süleyman Kayıkçı, 42 yıllık öğretmenlik hayatına veda etti. Öğrencileri tarafından duygusal bir törenle uğurlandı.

Hatay'da 42 yıllık eğitimcilik hayatını tamamlayarak emekliliğe ayrılan öğretmen Süleyman Kayıkçı, 30 yıl boyunca görev yaptığı Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları arasında hüzün içerisinde ömrünü adadığı mesleğine veda etti.

Samandağ ilçesinde doğan öğretmen Süleyman Kayıkçı, meslek hayatına 1984 yılında Mardin'nin Nusaybin ilçesinde başladı. Mardin'de görev yaptığı 3 yılın ardından Osmaniye'ye atanan Kayıkçı, Kırıkhan ilçesi Endüstri Meslek Lisesi'nde 6 yıl görev yaptı. Kırıkhan'da 6 yıl hizmetin ardından Kayıkçı, memleketi olan Samandağ ilçesine 1996 yılında atandı ve 30 yıl boyunca aynı okulda öğretmenlik yaptı. Meslek lisesi öğretmeni Kayıkçı, sanayi alanına binlerce çırak yetiştirdi. Meslek hayatında 42 yılını geride bırakan ve yaş haddinden emekli olan emektar öğretmen Kayıkçı için Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Lisesi'nde öğrenciler ve meslektaşları tarafından veda programı düzenlendi. Öğrencilerinin ve meslektaşların alkışları arasında yıllarını geçirdiği mesleğine veda eden öğretmen Kayıkçı ve öğrencileri duygusal anlar yaşadılar.

Öğretmenlik mesleğine Mardin'den başlayıp memleketi olan Hatay'da emekliliğini öğrencilerin veda töreniyle yapan Süleyman Kayıkçı, "Ben ilk öğretmenlik hayatıma Mardin ilinin Nusaybin ilçesi Endüstri Meslek Lisesi'nde metal işlerinde aday öğretmen olarak göreve başladım. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra Osmaniye'nin Endüstri Meslek Lisesi'ne tayin oldum. Burada da 3 yıl hizmetin ardından atandığım Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde 6 yıl görev yaptıktan sonra doğduğu yer olan Samandağ ilçesinde göreve başladı. Samandağ ilçesinde bulunan Adem Nural okuluna müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Ben 1996'dan beri çok değişik yöneticilik kademelerinde 42 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Meslek hayatımda bir sürü zorluklarla karşılaştım. 42 yıl boyunca harcadığım emek, çektiğim sıkıntılar bana en son emekli olduğum zaman okulda yapılan veda töreniyle her şeyi unutturdu. Öğrencilerin veda töreni beni çok mutlu etti ve çok duygulandırdı. Kendimi çok mutlu hissettim. İyi ki öğretmenlik mesleğini yapmışım. İyi ki bu gençlere hizmet etmişim. Bu tören sayesinde çok duygusal bir şekilde jübile yapmış oldum. En son görev yaptığım Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mesleki hayatımın en mutlu yıllarını geçirdim. Burada çok iyi karşılandım ve çok değer verildi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samandağ, Hatay, Yerel, Son Dakika

