Emekli Polis Memurları İkinci İş Yapmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli Polis Memurları İkinci İş Yapmak Zorunda Kalıyor

Geniş Video İzle

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, emekli polis memurlarının maaşlarının yetmediği için taksicilik, otoparkçılık ve gece bekçiliği yapmak zorunda kaldığını belirtti.

28.08.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, emekli polis memurlarının maaşlarının yetmediği için taksicilik, otoparkçılık ve gece bekçiliği yapmak zorunda kaldığını belirterek "Her emekli gibi onlar da ülkemizde ikinci bir işi yapmaya mahkum durumdalar" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şubesi'ni ziyaret etti. Emeklilerin sorunlarını dinleyen Yazgan, emeklilerin maaşlarının yetmediğini ve çalışmak zorunda olduğunu ifade etti.

"ikinci bir işi yapmaya mahkum durumdalar"

Yazgan, şunları kaydetti:

"Emekli polis memurları taksicilik, otoparkçılık, gece bekçiliği yapıyorlar. Her emekli gibi onlar da ülkemizde ikinci bir işi yapmaya mahkum durumdalar. Evi olmayan çocuğu okuyan, çocuğunu evlendirememiş, ailesinde hastalıkla boğuşan emeklilerimiz mecbur çalışmaya, çünkü ülkemizin içinde bulunduğu durumda bırakın geçinmeyi kiraları dahi insanlar ödeyemecek durumda. Biz bununla ilgili Ankara'da onlara ne gerekiyorsa her yerde sesini duyurmaya ve başka yerlerde duyurmaya devam edeceğiz."

Emekli Polis Memurları İkinci İş Yapmak Zorunda Kalıyor
Kaynak: ANKA

Ahmet Baran Yazgan, Milletvekili, Edirne, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Polis Memurları İkinci İş Yapmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:51 Düğün tarihi ile mekan belliydi Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
08:49 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
07:03 Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 19:11:51. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli Polis Memurları İkinci İş Yapmak Zorunda Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement