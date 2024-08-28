Emekli Polis Memurları İkinci İş Yapmak Zorunda Kalıyor

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CHP lideri, çok tartışılan bu fotoğraf üzerinden uyardı: Bizi tuzağa çekmek istiyorlar

(EDİRNE) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, emekli polis memurlarının maaşlarının yetmediği için taksicilik, otoparkçılık ve gece bekçiliği yapmak zorunda kaldığını belirterek "Her emekli gibi onlar da ülkemizde ikinci bir işi yapmaya mahkum durumdalar" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şubesi'ni ziyaret etti. Emeklilerin sorunlarını dinleyen Yazgan, emeklilerin maaşlarının yetmediğini ve çalışmak zorunda olduğunu ifade etti.

"ikinci bir işi yapmaya mahkum durumdalar"

Yazgan, şunları kaydetti:

"Emekli polis memurları taksicilik, otoparkçılık, gece bekçiliği yapıyorlar. Her emekli gibi onlar da ülkemizde ikinci bir işi yapmaya mahkum durumdalar. Evi olmayan çocuğu okuyan, çocuğunu evlendirememiş, ailesinde hastalıkla boğuşan emeklilerimiz mecbur çalışmaya, çünkü ülkemizin içinde bulunduğu durumda bırakın geçinmeyi kiraları dahi insanlar ödeyemecek durumda. Biz bununla ilgili Ankara'da onlara ne gerekiyorsa her yerde sesini duyurmaya ve başka yerlerde duyurmaya devam edeceğiz."