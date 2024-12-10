Emekli Polisten Eşsiz Saat Tasarımları - Son Dakika
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Emekli Polisten Eşsiz Saat Tasarımları

Emekli Polisten Eşsiz Saat Tasarımları

Mustafa Demirel, antika dükkanında farklı malzemelerle özgün saatler üretiyor.

10.12.2024 10:31
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Aydın'da antika dükkanı işleten Mustafa Demirel'in (60), çeşitli ürünlerin artıklarını bir araya getirerek yaptığı ilginç saatler görenlerin ilgi odağı olurken, ürettiği saatlerin de başka yerde benzeri bulunmuyor.

Son görev yeri olan Aydın'da emekli olduktan sonra kalan ve tarihi çarşıda açtığı dükkan ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru Mustafa Demirel, yaptığı birbirinden farklı saatler ile görenlerin ilgi odağı oldu. 5 metrekarelik çocukluk hayali olan dükkanında antika radyo ve pikap tamirleri yapan Demirel, saatlere olan ilgisiyle de çeşitli ürünleri birleştirerek kendine özgü saatler üretmeye başladı. Demirel'in son olarak ürettiği saat ise tasarımıyla görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Elindeki tüm malzemeleri saate dönüştürebileceğini ifade eden Demirel; "Mesleğimde çok hatıralarım var. Emekli olup burayı açtıktan sonra hiç unutamayacağım hatıralarım oldu. Ben üretmeyi çok seviyorum. O yüzden elimden geldiğince bütün malzemeleri, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Daha öncede tersine çalışan bir saat ve kanaviçe işlemeli bir saat yapmıştım. Değişik ürünleri saate dönüştürmeyi seviyorum. Bütün her şeyi saate çeviriyorum. Bir nevi özel tasarım gibi olan bu saatlerin haliyle de başka bir yerde eşi benzeri yok. O an aklıma gelen ve elimde olan ürünlerle bu tasarımları yapıyorum. Görenlerin de dikkatini çekiyor. Bu saati de elimdeki farklı artık malzemeleri bir araya getirerek tasarladım. Örneğin saatin uzanan kol kısmı eski bir karyola demirine ait, altındaki kaidesi bir kupanın mermeri, yine başka atılacak saatlerin parçalarını da kullandım. Tabi bu saatleri görenler de şaşırıyorlar. Bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Benim zaten saatlere de ilgim hep vardı. Elimdeki ürünleri bir saat yaparak geri dönüştürdüm. Böyle bir saat ortaya çıktı. Bakalım müşterisi çıkacak mı? Küçükken de benim çok saat bozmuşluğum vardır. Merakım olduğu için boş kaldığım zamanlarda böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Devamlı böyle şeylerle uğraşmaya çalışıyorum, vakit geçiriyorum. Elimden geldiğince böyle saatler tasarlamaya çalışıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Polisten Eşsiz Saat Tasarımları - Son Dakika

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