Emekli vatandaşlar bayramda alışveriş yapamamaktan şikayetçi

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında çalışan emekli Ömer Üçtepe emekli maaşının yetmemesinden nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını ve geçen yıl aldığı bayramlığı bu sene tekrar giyeceğini söyledi. Üçtepe, "10 bin lira maaş alıyorum hiç bir işe yaramıyor her şey pahalı. Para olmazsa neyle yapacağım alışverişi? Hiç bir şey alamayacağım. Geçen sene aldık bu sene alamıyorum. Geçen sene aldığımı giyeceğim" dedi.

Osmaniye'de vatandaşlar, emekli maaşlarının yeterli olmadığını ve bu bayramda yeni bir şey alamamaktan yakındı.

"GEÇEN SENE ALDIĞIM KIYAFETLERİ GİYECEĞİM"

Pazarda çalışan 72 yaşındaki emekli Ömer Üçtepe, "Emekliyim, burada çalışıyorum, soğan temizliyorum, soğan satıyorum. 10 bin lira maaş alıyorum hiç bir işe yaramıyor her şey pahalı. Para olmazsa neyle yapacağım alışverişi? Hiç bir şey alamayacağım. Geçen sene aldık bu sene alamıyorum. Geçen sene aldığımı giyeceğim" dedi.

"MARKETE BORÇ YAZDIRIYORUZ"

Başka bir emekli ise "Emekliyim, maaşım yetmiyor. Yan gelirim var idare ediyoruz. Haftalık sebzemi almaya çıktım ve aldım yarısını, yarısını da gücüm yetmedi alamadım. Markete borca yazdırıyoruz ordan alacağız. Borca alacağız maaşı alınca ödeyeceğiz. Alacak gücüm yok. Bulunanla ancak idare ediyoruz. Yetmez tabiki yetmiyor. Şu andaki aldıklarım 300 liranın üstünde şuanda bir şey yok" şeklinde konuştu.