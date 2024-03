Emekli Vatandaşlar Düşük Maaşlarına Tepki Gösterdi

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Halk Ege Et Marketlere yüzde 20 indirimle et almaya gelen emekli vatandaşlar, düşük emekli maaşlarına tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Ramazanda ya bir ya iki kere et alacağız. Nerede ufacık bir imkan var onu alalım diye uğraşıyoruz. Emeklilik öyle çok fazla et almamıza imkan vermiyor. Ayda bir sefer yarım kilo alıyoruz kırk yılda bir nefsimizi köreltecek kadar" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Halk Ege Et Marketlerde emekli vatandaşlara yüzde 20 indirimle et ve kıyma satışı yapılıyor. Nazilli Ege Et şubesinde alışveriş yapan emekli maaşları ile et almanın mümkün olmadığını belirten emekli vatandaşlar, belediyeden alınan "emekli kartla" indirimli alışveriş yapıyor. Emekli vatandaşlar "emekli yılı" değil, sefalet yılı olduğunu söyledi. Emeklinin üç kuruş peşinde sıra beklediğini belirten emekliler, bayram ikramiyesini de "harçlık" olarak değerlendirdi.

"BU HALE DÜŞÜRENLERE YAZIKLAR OLSUN"

Emekli bir vatandaş, "Emekli maaşı çok az, 10 bin lira alıyorum. Yüzde 20 indirim uygulamasından çok mutlu oldum en azından protein ihtiyacını karşılıyoruz" derken başka bir vatandaş, "13-14 bin emekli maaşı alıyorum. Ben 40 yıllık inşaat mühendisiyim, ODTÜ mezunuyum, beni bu hale düşürenlere yazıklar olsun. Eşim de emekli, ikimizin maaşını birleştirince kıt kanaat geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.

Zor geçindiklerini belirten bir emekli, "Zor geçiniyoruz emekli günü değil. Emeklileri mezara koydular, toprak attılar. Verilecek olan ikramiyeyi ise çocukların eline ver bayram parası kadar" dedi. Üniversite öğrencisi çocuğu olduğunu ve zor okuttuğunu belirten bir vatandaş ise, "10 bin lira maaş alıyorum. Benim çocuğum Muğla'da okuyor. 8 bin lira ev kirası, yemesi içmesi 15 bini buluyor. Kendin ne ile geçineceksin? Verilen ikramiye ile çocuklarımıza üst baş alacağız o kadar" diye konuştu.

Bir başka emekli kadın ise, "Ramazanda ya bir ya iki kere et alacağız. Nerede ufacık bir imkan var onu alalım diye uğraşıyoruz. Emeklilik öyle çok fazla et almamıza imkan vermiyor. Ayda bir sefer yarım kilo alıyoruz, kırk yılda bir nefsimizi köreltecek kadar" dedi.