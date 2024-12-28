Emekliler, Asgari Ücret ve Maaş Düşüklüğüne İsyan Etti

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da Emekli sendikaları Bağımsız Emekliler Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası ve DİSK Emekli-Sen Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek asgari ücretin ve emekli maaşının düşüklüğüne isyan etti. Bağımsız Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Hatice Çakır, "AKP hükümeti 2024 yılını emekliler yılı olarak müjdelemişti. Öyle olmadığını yaşayarak gördük. Bu hükümet iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken, 2024 yılında 2,5 çeyrek altına düşüyor. Kayıp olan 5.5 çeyrek altın kimlerin cebine girdi" dedi.

Samsun'da emekli sendikaları bir araya geldi. Bağımsız Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Hatice Çakır, Tüm Emekliler Sendikası adına Yücel Erdoğdu ve DİSK Emekli-Sen şube başkanı Arif Kutlu basın açıklamasını okudu.

"Yapılan ve istenilen zamlar emeklilerle alay etmektir"

Bağımsız Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Hatice Çakır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"AKP hükümeti 2024 yılını emekliler yılı olarak müjdelemişti. Öyle olmadığını yaşayarak gördük. Sonrasında da asgari ücreti trajikomik zamla niyetini göstermiştir. Yaşadıklarımıza ve gelecekte yaşayacaklarımıza isyan için buradayız. Bu hükümet iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken, 2024 yılında 2,5 çeyrek altına düşüyor. Kayıp olan 5.5 çeyrek altın kimlerin cebine girdi? En zor durumda yaşamaya çalışan emekliler meydanlarda isyan ederken, yapılan ve istenilen zamlar emeklilerle alay etmektir. Biz emekliler olarak buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. 31 Mart 2024 seçimlerinin belirleyici gücü büyük ölçüde emekliler olmuştur. Şu anda ülkemizde 11 milyon 508 bin 619 kişi emekli maaşı, yaklaşık 5 milyon kişi de dul ve yetim maaşı almaktadır. Bu dul ve yetim aylığı 8 bin ile 8 bin 500 TL arasındadır. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı açlık ve yoksulluk sınırının altındadır. Ayrıca açlık sınırı altındaki 17 bin TL olan asgari ücretin de çok altındadır. 15 Ekim 2024 küresel emeklilik raporuna göre Türkiye 45. sırada yer almaktadır. Dünya ülkeleri içinde sondan 4. Sıradadır."

"Akıllarını başlarına toplasınlar. Yapamıyorlarsa istifa etsinler"

Tüm Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Yücel Erdoğdu'da şunları söyledi:

"Bize dayatılan reva görülen, sefalet ücretine hayır demek için, haykırmak için buradasınız. Bizleri bu hallere düşürenler utansın. Emekli toplumun aynasıdır, itibardan tasarruf edilmez dediler emeklilerden tasarruf ettiler. Devletin bütçesini tarikatlara, cemaatlere yağma ve talan ettirdiler. Biz diyoruz ki, bu haramilerin saltanatına son verilip insanca yaşanacak bir ücret talebimiz vardır. Bu taleplerimiz yerine getirilir ya da biz sokakları asla terk etmeyeceğiz. Akıllarını başlarına toplasınlar. Yapamıyorlarsa istifa etsinler."

"Her yılın emekliler yılı olduğu yarınları mücadelemizle kazanacağız"

DİSK Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu ise şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın ekonomi politikalarına göre faiz yükü artarken emekli maaşları için ayrılan bütçe yetersiz kalmıştır. 2024 yılında bütçeden faiz giderlerine harcanacak trilyonlar emekli aylıklarına pay edilseydi 12 bin 500 TL olan emekli aylığı 20 bin TL'ye ulaşacaktır. Emeklilerin asgari ücretlinin ve dar gelirlinin üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır. Haykırıyoruz; asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalıdır, en düşük emekli maaşı da asgari ücretin altında olmamalıdır. İlaç katkı payı emeklilerden alınmamalıdır. Gitmediğimiz hastanelerin vergisi, kullanmadığımız yolların vergisi, geçmediğimiz köprülerin vergisi, konut ve araç vergileri emeklilerden alınmamalıdır. Emeklilere de toplu sözleşmeli sendikal hakları verilmelidir. Bu akıl tutulmasına son verecek, aklımızla alay edilmesine izin vermeyecek, her yılın emekliler yılı olduğu yarınları mücadelemizle kazanacağız."