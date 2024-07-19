Emekliler Denizli\'de Ücretsiz Konakladı

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Türkiye'nin farklı illerinden gelen emekliler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Denizli yurtlarında ücretsiz misafir edilerek Denizli'nin güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu.

Projenin ilk dönem misafiri emekliler, 5 günlük programın sonunda Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Emeklilere Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ile SGK İl Müdürü Abdullah Mersin kahvaltıda eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen proje kapsamında emekli vatandaşlar; 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında haftalık periyotlarda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek. Projenin ilk misafiri emekliler, Türkiye'nin dört bir tarafından Denizli'ye gelerek 5 gün boyunca Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gördü. Pamukkale Yurtlarında ücretsiz konaklayan emekliler yurtlardaki konfora ve Denizli'ye hayran kaldıklarını belirtti. Son gün düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen emeklileri SGK İl Müdürü Abdullah Mersin ve GSB İl Müdürü Ömer İlman yalnız bırakmadı.

"Emeklilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Bu yıl ilk kez düzenlenen proje ile yıllarca ülkemize ve milletimize hizmet etmiş emeklileri yurtlarda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren İlman, Seyahat sever projesinin de bir taraftan devam etmesiyle nesiller arası birliktelik sağlandığını söyledi. 1 ay boyunca devam edecek programlarda emekli vatandaşları Denizli'ye davet eden İlman emeği geçen herkese teşekkür etti. İki ayrı Bakanlığın ortak koordinesiyle gerçekleşen projenin ilk grubunu Denizli'de memnuniyetle ağırladıklarını ifade eden SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, "Emeklilerimizi memnun bir şekilde evine göndermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - DENİZLİ