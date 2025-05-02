Emekliler Kurban Bayramı'nda Kurban Alamayacak - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Kurban Bayramı'nda Kurban Alamayacak

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Kadirli'deki emekliler, düşük maaşları nedeniyle Kurban Bayramı'nda kurbanlık alamayacaklarını belirtti.

02.05.2025 11:18
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurbanlık alamayacağını ifade etti. Bir emekli, "Devletin verdiği parayla da ancak bir kurbanın bacağını alabiliriz. Zaten et alma şansımız yok" derken, başka bir emekli ise "Kurbanlık değil, beş kilo et yine alacak durumumuz yok. Zor geçiniyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde maaşları geçinmeye yetmeyen emekliler Kurban Bayramı'nda kurbanlık alamayacaklarını ifade etti. Bir emekli, "Devletin verdiği ikramiye ile kurban almamız mümkün değil. Devletin verdiği ikramiye 4 bin lira, aldığımız maaş 15 bin lira, şimdi kurban mı alalım. Devletin verdiği parayla da ancak bir kurbanın bacağını alabiliriz. Zaten et alma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli vatandaş, "Kurbanlık değil beş kilo et yine alacak durumumuz yok. Zor geçiniyoruz zaten. Aldığım maaş ev kirasına,elektriğe yetmiyor, bırak gıdaya, kurban kesmeyi. Geçen sene hariç daha önceki yıllarda kesiyordum. Bir geçen sene 2023, 2024 yılında kesmedim, bir de bu sene kesemeyeceğim kurban" dedi.

"Hükümet bir çözüm bulamıyorsa bırakıp gitmeleri lazım"

Bir emekli ise şunları söyledi:

"Vallahi şu an kara kara düşünüyorum, üç tane bekarım var, emekli oldum. Kurban alacak durumda değilim. Kurban alsam çocukların üstüne başına alamam, eve erzak alamam. Demek istediğim şu; bir ben değilim benim gibi milyonlarca var bu emekli olanlar, buna bir çözüm bulması lazım hükümetin. Bulamıyorsa da bırakıp gitmeleri lazım. Kendi koltuklarında otururlar rahat rahat yerler. Akşama kadar geliyor çay içiyorlar kahveci çay parası veremeyenlere gözünün içine bakarak 'haydi git yarın verirsin, olursa verirsin' diyor. Yazık bu millete, milleti bu hale getirmeyin. Yazıklar olsun sizlere ya. Biraz da vatandaşı düşünün. Vatandaş size ne yaptı? Suçu oy vermek mi sizlere. 'Avrupa bizi kıskanıyor' diyorlar ya Avrupa bizden iyi yaşıyor, durumumuz iyi değil."

Bir başka emekli ise, "Hiçbir şey düşünecek halimiz yok, bir çayı zor içiyoruz zaten. Şu ekonomik durumda hiç bir şey almaya gücümüz yetmediği gibi bakmaya da tahammülümüz yok. Strese giriyoruz etiketleri gördüğümüzde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Kurban Bayramı'nda Kurban Alamayacak - Son Dakika

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