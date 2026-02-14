Hopa Belediye Başkanı Cihan, Emekliler ile Dayanışma Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Hopa Belediye Başkanı Cihan, Emekliler ile Dayanışma Sofrasında Buluştu

14.02.2026 17:28  Güncelleme: 21:42
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Sevgililer Günü'nde emeklilerle bir araya gelerek ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çekti. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın, emeklilerin yaşam şartları hakkında bilgi vererek, taleplerini dile getirdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Hopa Kent Lokantası'nda emeklilerle bir araya geldi. Cihan, "'Sevgi emektir' dedik. Emeklilerimizle birlikte bugün bir kutlama yapalım istedik. Emeklilerin geçtiğimiz 14 Şubat'tan bugüne kadar maalesef ekonomik koşulları daha da kötüleşmiş durumda" ifadesini kullandı. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Emekliler olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hopa ve Kemalpaşa Tüm Emekliler Sendikası üyeleriyle Hopa Kent Lokantası'nda düzenlenen dayanışma yemeğinde buluştu. Cihan, "Bugün, Kent Lokantası'nın açılışının birinci yıl dönümünü de kutluyoruz. Yaklaşık 30-40 bin kişi bir yıl içinde burada yemek yedi. Bu hizmetin, ekonomik koşulların zorluğunda çok önemli bir destek sunduğunu düşünüyoruz. Hopa'da bu hizmetin devam ediyor olmasından çok memnunuz" diye konuştu.

"Emekliler, geçtiğimiz 14 Şubat'tan bugüne ekonomik koşulları daha da kötüleşmiş durumda"

Ekonomik şartların kötülüğüne işaret eden Cihan, "Kent lokantaları bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde İstanbul'da başlayıp Ekrem Başkan'ın bir projesi olarak ortaya çıktı, sonrasında bütün Türkiye'ye yayıldı. İhtiyacı karşılayan bir proje haline geldi. Biz de bugün Hopa'da geldiği durumdan gayet memnunuz" ifadelerini kullandı. Cihan, şöyle konuştu:

"Bir taraftan da bir yıl önce yine aramızdaki bir emeklimiz burada, Tekin abi. Tekin abiyle eşiyle beraber, bize örnek olmasıyla birlikte 'Sevgi emektir' dedik. Emeklilerimizle birlikte bugün bir kutlama yapalım istedik. Siz de bizi kırmadınız, buraya geldiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Emeklilerin geçtiğimiz 14 Şubat'tan bugüne kadar maalesef ekonomik koşulları daha da kötüleşmiş durumda. Hepimizin ekonomik koşulları çok daha kötüleşmiş durumda. Tüm Emekliler Sendikası'nın da katkıları ve dayanışmasıyla beraber bugün emeklilerimizle, sizlerle birlikte 14 Şubat'ı yeniden kutluyoruz."

"Aslında biz Sevgililer Günü'nü daha farklı şartlarda kutlamak isterdik."

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın, Sevgililer Günü'nü daha farklı şartlarda kutlamak istediklerini belirterek, "Ne yazık ki, yaşatılmaya çalışılan olumsuzluklar buna imkan vermedi. Ama Hopa Belediye Başkanımız Utku Cihan'ın öncülüğünde bu dayanışma yemeğini düzenleyebildik" diye konuştu. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Sendikamız üyelerine ve emeklilerimize yaptığımız buluşma çağrısında şunu söyledik: Biz emekliyiz, yaşlandık ama kararlıyız ve inançlıyız. Bir sürü hastalıkla boğuşuyoruz ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Emeklilik sadaka değildir; bedelini peşin ödediğimiz bir hakkımızdır. Şunu söylemek istiyoruz: 'Çok yaşıyorlar' diye alay etseniz de inadına uzun yaşayacağız. 'Şimdilik müsait zamanında zam vereceğiz' deseniz de alana kadar mücadele edeceğiz. Kolunuzdaki milyarlık saatlerle bize hayır oyu verseniz de ekonomik ve demokratik mücadelemiz için alanlarda olacağız. Çok şey istemiyoruz; sadece insanca yaşayabilecek bir bütçe istiyoruz."

Taleplerimiz var. Hani 'müsait zamanda' dediler ya müsait zamanda değil, hemen şimdi bütün emeklilerimize 20 bin liralık seyyanen ek ödeme istiyoruz. En düşük emekli maaşının, en düşük memur maaşına eşitlenmesini istiyoruz. Yılda iki defa ikramiye veriyorlar, hem de çok düşük. Yılda dört defa bayram ikramiyelerimizin asgari ücret seviyesinde verilmesini öneriyoruz. Ama Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi olarak demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Alanlarda olacağız. Emeklilerimizin yok sayılmasına karşı direneceğiz. Çünkü biz on altı milyonluk bir aileyiz."

"Biz sinemayı, tiyatroyu gördük; bugün 25 yaşındaki bir gencimiz ne sinemayı ne tiyatroyu biliyor"

Bir Hopalı emekli vatandaş ise, geçen seneki Sevgililer Günü'nde de eşiyle birlikte geldiğini aktararak, "Bugün yine aynı kıyafetimle buradayım. Değişen bir şey yok. Bir yıl önce de bu lokantada bir araya gelmiştik, yine bu yıl da katıldım. Türkiye genelinde emekliler arasında sosyal dayanışma oluşturulması önemli" diye konuştu. Emekli vatandaş şu ifadeleri kulllandı:

"Biz buradaki bütün emekliler yine çok şanslıyız. Bunu derken şunu söylemek istiyorum: Biz sinemayı gördük, tiyatroyu gördük, tatili gördük. Ama bugün çıkın, şurada bir kamuoyu yoklaması yapın. Bugün 25 yaşındaki bir gencimiz ne sinemayı biliyor ne tiyatroyu biliyor. İşte en hazin tarafı budur. Bu ülkenin geldiği nokta budur. Bu anlamda memleketim adına çok üzülüyorum."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.