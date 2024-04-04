Emekliler Yerel Seçimlerde Hesap Sorma İradesini Gösterdi - Son Dakika
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Emekliler Yerel Seçimlerde Hesap Sorma İradesini Gösterdi

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DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, yerel seçimlerde emeklilerin hesap sorma ve değiştirme iradesini ortaya koyduğunu belirtti. Emeklilerin kırmızı kart gösterdiği seçimde, halkın ekonomik politikalara ve hukuksuzluklara dur dediği vurgulandı. Kılıç, 2024 yılının emekliler için sefalet yılı olduğunu ifade ederek, emeklilerin haklarını alana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

04.04.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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MELTEM KARAKAŞ

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, yerel seçimlerde başta emekliler olmak üzere tüm emekçilerin hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Hatice Kılıç, sendika binasında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde sandığa giden emeklilerin "iktidara kırmızı kart gösterdiğini" belirterek, şunları söyledi:

"Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçileri, emeklileri, emekçileri, kadınları hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde siyasi iktidarın halkı emeklileri yoksullaştırdığı ekonomik politikalarına ve hukuksuzluklarına sandıkta dur dediği, kırmızı kart gösterdiği bir seçimi geride bıraktık. Buradan tüm emeklilere sesleniyoruz; demokratik haklarımız için, emeklilerin onuruna yaraşır bir şekilde insanca yaşayabilmek için, hakkımız olanı almak için emekliler olarak bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. Susmuyoruz, susmayacağız ve hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

"2024 YILI EMEKLİ YILI DEĞİL SEFALET YILI OLMUŞTUR"

2024 yılı emeklilerin yılı olmaktan çıkmış sefalet yılı olarak önümüzde duruyor. Sorumluluk üstlenmesi gerekenler bir kez daha sorumluluktan kaçmakta, emeklilerin sesini duymamak için kulaklarını tıkayıp gözlerini kapatmaktadırlar. Kısacası üç maymunu oynayarak emeklileri yok sayıyorlar. Zenginler daha fazla zenginleşirken, şirketler karlarına daha fazla kar katarken, yandaş şirketlerin vergi borçları silinirken, emekli, asgari ücretli işçinin payına yoksulluk ve sefalet düşüyorsa ne sosyal devletten ne eşitlikten ne adaletten ne de onurlu yaşamaktan söz edilebilir.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALANA KADAR DİRENECEĞİZ"

Emeklileri bu devletin sırtında kambur görenlerin, çalışmıyorsanız ölün gözüyle bakanlara karşı inatla yaşayacağız ve direneceğiz. Dünün tüm değerlerini yaratan biz emekliler, emeğimizin karşılığını alana kadar direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz. Direnmek için o kadar çok sebeplerimiz var ki; açlığa ve yoksulluğa terkedilen 16 milyon emekliler için 10.5 milyon işsiz için üretimden, çiftçilikten koparılarak yoksulluğa mahkum edilen milyonlarca tarım emekçileri için atanamayan 500 bin öğretmen adayı için, her gün kadın cinayetlerine kurban edilen kadınlar için, ailelerinin Yoksulluktan ve işsizlikten üniversite eğitimini yarıda bırakan bu ülkenin gelecek gençleri için, sorgusuz sualsiz yıllarca hapis yatanların aileleri ve çocukları için, tarikat ve cemaat yurtlarında tacize ve tecavüze uğrayan çocuklar ve aileleri için, deprem felaketinde canlarını kaybeden, çadır ve konteynırlarda zor şartlarda yaşamaya terk edilenler için DİSK Emekli Sen olarak mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Yerel Seçimlerde Hesap Sorma İradesini Gösterdi - Son Dakika

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