Emekliler Yoksulluk ve Sefalet İçinde Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekliler Yoksulluk ve Sefalet İçinde Yaşıyor

Geniş Video İzle

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklilerin yoksulluk ve sefalet içinde sağlıklarını kaybederek yaşamaya çalıştıklarını belirtti. Kılıç, enflasyon oranlarının gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığını ve emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu vurguladı. Emeklilere yapılan zam oranlarının ucuz ekmek kuyruklarını işaret ettiğini söyleyen Kılıç, erken seçim çağrısı yaptı.

10.07.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, "Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor" dedi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi tarafından Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklilerin yoksulluk ve sefalet içinde sağlıklarını kaybederek yaşamaya çalıştıklarına dikkati çekti. Erken seçim çağrısı yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60; Ocak - Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oran, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran, ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR'ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur.

"Emeklilere ucuz ekmek kuyruklarını işaret ediyorlar"

Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gıda enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73; memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir. Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz.

"Gelin siz de 10 bin TL ile geçinmeye çalışın"

Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin."

Kaynak: ANKA

Hatice Kılıç, Eskişehir, Yoksulluk, Ekmek, Zam, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Yoksulluk ve Sefalet İçinde Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 13:49:12. #1.13#
SON DAKİKA: Emekliler Yoksulluk ve Sefalet İçinde Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement