Emekliler Yoksulluk ve Sefalet İçinde Yaşıyor

Yerel

(ESKİŞEHİR) - DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, "Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor" dedi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi tarafından Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklilerin yoksulluk ve sefalet içinde sağlıklarını kaybederek yaşamaya çalıştıklarına dikkati çekti. Erken seçim çağrısı yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60; Ocak - Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oran, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran, ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR'ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur.

"Emeklilere ucuz ekmek kuyruklarını işaret ediyorlar"

Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gıda enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73; memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir. Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz.

"Gelin siz de 10 bin TL ile geçinmeye çalışın"

Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin."