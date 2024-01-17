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Emekliler Yüzde 5'lik Zam İçin Tepkili - Son Dakika
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Emekliler Yüzde 5'lik Zam İçin Tepkili

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde SGK ve BAĞKUR emeklilerine verilen yüzde 5'lik zamma tepki gösteren emekli Serdar Karasüleymanoğlu, maaşlarının bugünkü şartlarda geçinmeye yetmediğini belirterek, hükümetin emeklilere yeterli destek vermediğini ifade etti.

17.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:17
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, SGK ve BAĞKUR emeklilerine verilen yüzde 5'lik zamma tepki gösterdi. Emekli Serdar Karasüleymanoğlu, "SGK emeklisiyim. 7 bin 500 lira maaş alıyorum şu anda, yeni düzenlemeye göre 10 buçuk falan oluyor hesaplanıyor maaşımız. Bu maaş ile bugünün ortamında geçirmek mümkün değil. Hayat çok pahalı. Yüzde 5'i aslında verene kadar hiç verilmese bundan daha iyiydi. Yani vatandaşları bir beklentiye soktular. Yüzde 5 çok az, çok az. 6 ay sonra da ne olacağı belli değil. Bu hükümet emeklileri pek sevmez. Emeklere de pek bir şey vermez. Hele sigorta emeklerine hiç vermez" dedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde SGK ve BAĞKUR emeklilerine verilen yüzde 5'lik zamma SGK emeklisi Serdar Süleymanoğlu tepki gösterdi.

"HİÇ VERİLMESE BUNDAN DAHA İYİYDİ"

Emekli Serdar Karasüleymanoğlu şunları söyledi:

"SGK emeklisiyim. 7 bin 500 lira maaş alıyorum şu anda, yeni düzenlemeye göre 10 buçuk falan oluyor hesaplanıyor maaşımız. Bu maaş ile bugünün ortamında geçirmek mümkün değil. Bir simit olmuş 10 lira, bir çay olmuş 7 buçuk lira, ayakkabı olmuş bin 500 lira, yani Allah evi barkı olmayanlara yardım etsin. Gene ufak tefek evimiz var da kendimizi idare ediyoruz. Bunun haricinde bu maaş ile geçinmek mümkün değil. Hayat çok pahalı. Yüzde 5'i aslında verene kadar hiç verilmese bundan daha iyiydi. Yani vatandaşları bir beklentiye soktular. Yüzde 5 çok az, çok az. 6 ay sonra da ne olacağı belli değil. Bu hükümet emeklileri pek sevmez. Emeklilere de pek bir şey vermez. Hele sigorta emeklerine hiç vermez. Yani Allah yardım etsin sigorta emeklilerine. Bu maaşla geçinmek çok zor ama hesapla kitapla yaşıyoruz yani hesapla kitapla yaşıyoruz."

Emekliler Yüzde 5\'lik Zam İçin Tepkili
Kaynak: ANKA
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