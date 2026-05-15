Emeklinin çilingir sofrasına 3 milyonluk ceza şoku
15.05.2026 15:30
Artvin'de 67 yaşındaki emekli Şükrü Mısırlıoğlu, Facebook'ta arkadaşlarıyla içki içtiği fotoğrafları paylaştığı için 'alkol reklamı' soruşturmasına uğradı. Tarım Bakanlığı, 3 milyon 291 bin liraya kadar para cezası isteyince emekli şaşkına döndü.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ARTVİN) – Kişisel sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu mütevazı çilingir sofrasını paylaşan 67 yaşındaki emekli Şükrü Mısırlıoğlu'na "alkol reklamı" soruşturması başlatıldı. "Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karides ve diğer pahalı mamüllerle hiç işimiz olmadı" diye yazan Mısırlıoğlu'nun peşine düşen Tarım ve Orman Bakanlığı, emekli işçiye "alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirterek savunma istedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Çaykur emeklisi Şükrü Mısırlıoğlu, Facebook paylaşımları nedeniyle açılan "alkol reklamı" soruşturmasıyla şok oldu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Mısırlıoğlu'na Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'ndan tebligat gönderildi. Facebook hesabında bira, viski ya da rakı içerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Mısırlıoğlu, tebligatta "alkol reklam yasağını ihlal ettiği" ifadesini görünce şaşkınlık yaşadı. Tebligatta, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun alkol reklamını yasaklayan 6. maddesine atıfta bulunularak, yasağın ihlali halinde 82 bin liradan 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Bakanlık, Mısırlıoğlu'ndan 15 gün içinde savunmasını iletmesini isterken, aksi halde mevcut bilgiler üzerinden karar verileceğini bildirdi.

"EJDER MEYVESİ, MANDA YOĞURDU" DEDİ SORUŞTURMA AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Akpınar imzasını taşıyan evrakta "Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmada, bahsi geçen sosyal medya hesabında reklam olarak değerlendirilebilecek fotoğraf ve video paylaşımları yoluyla alkollü içki tanıtımının yapıldığı görülmüş olup, yazmız ekinde bahse konu görsellere yer verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Buna göre soruşturma dosyasında yer alan paylaşımlara ait görsellerden birinde Mısırlıoğlu elinde rakı bardağı ve yanında bira içen bir akrabasıyla poz veriyor. Bir başkasında ise bu kez elinde bir şişe viski var. Diğer fotoğrafta ise, Mısırlıoğlu'nun anlatımına göre hayatını kaybeden bir arkadaşlarını anarken dostlarıyla kurduğu "çilingir sofrası" var. Emekli işçi, bu fotoğrafı şu sözlerle paylaştı: "İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün' diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karides ve diğer pahalı mamüllerle hiç işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu hepsi bu..."

Mısırlıoğlu, bu paylaşımında hayat pahalılığına tepki gösterirken, daha önce Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarında ikram edilmesiyle gündeme gelen ejder meyvesinden ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tükettiği bilinen manda yoğurdundan söz etmesi nedeniyle kendisine soruşturma açılmış olabileceğini belirtiyor.

SAVUNMA VERDİ: "ÖZENDİRME AMACI TAŞIMIYOR"

Mısırlıoğlu savunmasını süresi içinde ilgili birimlere sundu. Paylaşımlarının ticari reklam ya da özendirme amacı taşımadığını belirten Mısırlıoğlu, söz konusu fotoğrafları vefat eden arkadaşını anmak için paylaştığını ifade etti. Savunmasında, paylaşımı yaparken alkol reklamı yasağının sosyal medyadaki kapsamına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığını da bildiren Mısırlıoğlu, tespit sonrası ilgili içerikleri derhal kaldırdığını kaydetti. Paylaşım yapılan hesapta yaş sınırı bulunduğunu ve içeriklerin özendirici unsurlar taşımadığını vurgulayan Mısırlıoğlu, "Bu nedenlerle reklam unsurları oluşmadığından hakkımda idari para cezası uygulanmamasını arz ve talep ederim" dedi.

"TAM BİR KOMEDİ, TAM BİR TRAJEDİ, TAM BİR DRAM"

Mısırlıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hiçbir paylaşımı için kimseden para almadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tam bir komedi, tiyatro. Benim fabrikam yok, tekel bayim yok, gazinom yok, hiçbir şeyim yok. 'Alkol reklamı yapıyorsun' diye bir ihtar geldi bana ve soruşturma açıldı. Niye açıldı onu da bilmiyorum. Üretici olsam, gazinom olsa, tamam haklısın ama hiçbir şey yokken, bir fotoğraf atıldı diye, reklam mı yapıyorum ben? O anlama mı geliyor? Bu reklam dediğiniz nedir? Herhangi bir amaç olur, karşılığı olur, para alırım, bişey alırım da içkinin reklamını yaparım. Ama yok öyle birşey. Bu bahsettiğiniz paralar çakıl taşı mı ki deniz kenarından toplayıp getirip vereyim. Ben eve iki ekmek alırken üçüncüyü düşünen bir insanım. Hiç bir amaç yokken bu yapılan, bu söylenen neyin nesidir, anlamıyorum. Bir Facebook'um var bazen dertlenirim yazarım, eskilerden, yenilerden bahsederim. Uyarı, ikaz, mahkeme bıktım artık. Diyorsunuz ki 'kapatın şu Facebook'u yerinizde rahat rahat oturun. Ağzınızı da açmayın.' Geçinme zoruyla uğraşan bir insana bu neyin nesidir? Tam bir komedi, tam bir trajedi, tam bir dram. Yazıktır. Çektiğimiz kadar çektik, bıktırmayın insanları."

Kaynak: ANKA

