Emet\'in Yeni Kaymakamı Başkapan Göreve Başladı

Emet Kaymakamı Furkan Seyman'ın Elazığ'ın Karakoçan ilçesine tayin olmasının ardından Emet Kaymakamlığına atanan Mehmet Alperen Başkapan ilçedeki görevine başladı.

1990 yılında Erzurum İspir'de doğan Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 2016 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Başkapan, 2019 yılında 107. dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Çanakkale Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sürmene Kaymakam Refikliği, Kaş Kaymakam Refikliği, Çavdır Kaymakam Vekilliği, Kabadüz Kaymakam Vekilliği, Bozdoğan Kaymakamlığı ve Şiran Kaymakamlığı yapmış olan Başkapan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emet Kaymakamı olarak atandı. - KÜTAHYA