2023 hedeflerinin yol haritasının ele alındığı AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Denizli'nin coğrafi işaretli doğal kekiği ve kente özgü ürünlerden hediye sepeti, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Emine Erdoğan'a Denizli kekiği takdim edildi - Son Dakika

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