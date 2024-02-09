Emine Erdoğan'ın katılımıyla Alev Alatlı Bilim Merkezi açıldı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'ın katılımıyla Alev Alatlı Bilim Merkezi açıldı

Emine Erdoğan\'ın katılımıyla Alev Alatlı Bilim Merkezi açıldı

2 Şubat'ta vefat eden Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı adını taşıyan bilim merkezi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Türkiye'de kadın bilim insanlarının sayısının artırılması, kadın araştırmacıların desteklenmesi, bilimde kadının yerinin güçlendirilmesi ve araştırma çeşitliliğinin artırılmasına destek olunması için açılan merkezde, Alev Alatlı'nın ismi yaşatılacak.

09.02.2024 15:00  Güncelleme: 15:04
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2 Şubat'ta vefat eden Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı adını taşıyan bilim merkezi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Altındağ Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ve Sayın Emine Erdoğan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve milletvekillerinin katıldığı 'Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Etkinliği Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi Açılış Töreni'nde, kadınların; eğitimden sağlığa, bilimden iş dünyasına, siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar hayatın her alanında gösterdiği azmin ve başarının desteklenmesi adına Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi açıldı.

Türkiye'de kadın bilim insanlarının sayısının artırılması, kadın araştırmacıların desteklenmesi, bilimde kadının yerinin güçlendirilmesi ve araştırma çeşitliliğinin artırılmasına destek olunması için açılan merkezde, büyük düşünce insanı, Kapadokya Üniversitesinin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın ismi yaşatılacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'ın katılımıyla Alev Alatlı Bilim Merkezi açıldı - Son Dakika
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