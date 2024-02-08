EMITT Fuarında Bodrum Standı Yoğun İlgi Görüyor

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6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) kurulan Bodrum standı yoğun ilgi görüyor.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 6 Şubat'ta ziyaretçilerine kapılarını açan EMITT'te Bodrum standı, 7 numaralı holde yerini aldı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) iş birliğinde hazırlanan stantta misafirleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ağırladı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler arasında Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de vardı.

Fuarın ikinci gününde gerçekleşen Bodrum standı açılışına; Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Tanıtma Vakfı yönetim kurulu üyeleri, turizmciler, otel ve acente sahipleri ile basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin en etkin ve en fazla katılımlı fuarında yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, "Bodrum Ticaret Odası'nın ana hedefi Bodrum'un marka değerini geliştirmek veya en azından korumaktır" dedi.

EMITT'in geçmiş yıllara göre daha fazla ilgi gördüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Aras, "Standımız bu yıl da dolup taşıyor, gezdiğimiz bütün stantlar da öyle. Turizmciler motive olup sezon için hazırlanıyorlar. Bu tabloyu gördüğüm için açıkçası çok mutlu oldum. Şimdi önümüzde çok önemli bir sezon var, inşallah geçmiş yıllardaki gibi bir sıkıntı yaşamazsak güzel bir sezon geçireceğiz. Biz de yerel yöneticiler olarak hep beraber turizmin hem Muğla'mızda hem de ülkemizde gelişmesi için gerekli politikaları ortaya koyacağız. Burada olan sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. EMITT Fuarının bütün turizmcilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdimleri gerçekleşti. Bodrum standı 9 Şubat saat 17.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - MUĞLA