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Emlakçılıkta Yeni Dönem Başladı

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Yeni düzenlemelerle emlakçılar yetki belgesi ile çalışacak, denetimler artacak. Ayaklı emlakçılık sona eriyor.

19.09.2024 13:27
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Yeni mevzuat ile ayaklı emlakçılık dönemi bitiyor

Emlakçılık yönetmelik ile yönetilen meslek oluyor.

DENİZLİ - Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Ocak 2025'te tam anlamıyla uygulanmaya başlayacak. Bu sistemle birlikte, taşınmaz satışlarında vatandaşların bir gayrimenkul danışmanını yetkilendirmesi gerekecek.

Yeni düzenlemelerle birlikte emlak sektöründe denetimlerin artırılması hedefleniyor. Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Ocak 2025'ten itibaren tam anlamıyla uygulanmaya başlayacak. Bu sistem, taşınmaz satışlarında vatandaşların bir gayrimenkul danışmanını yetkilendirmesini zorunlu kılacak. Emlakçılar, Ticaret İl Müdürlüğü'nden aldıkları yetki belgesi ile faaliyet gösterecekler. Yetki belgesi bulunmayan emlakçılara işlem yapılmayacak ve bu durum idari yaptırımlara tabi olacak. Bu düzenlemeler, piyasalardaki fiyat manipülasyonlarını önlemeyi ve kayıtdışı emlakçılığı denetim altına almayı amaçlıyor. Bu yeni düzenlemelerle, emlakçılık faaliyetlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi bekleniyor. Emlak sektörü, artık belirli kurallara tabi olacak ve vatandaşlar daha kaliteli hizmet alacak. Ayrıca, emlakçılara yönelik yapılan bilgilendirmelerle, mesleki yeterliliklerin artırılması ve uyum sağlanması teşvik ediliyor. Sonuç olarak, emlak sektöründe gerçekleştirilen bu yenilikler, hem emlakçıların hem de vatandaşların haklarını korumayı hedefliyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte emlak sektörü, daha şeffaf ve denetlenebilir bir hale gelerek, hem emlakçıların hem de vatandaşların haklarını korumayı hedefliyor.

"Bundan sonraki süreç ile birlikte emlakçılara sıkı denetimler artacak"

Avukat Sefa Görünmez yeni gelen mevzuat ile bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca bundan sonraki süreçte emlakçıların Ticaret İl Müdürlüğünden temin etmiş olduğu yetki belgesi ile satışlar yapacağını belirtti. Mevzuat ile denetimlerin sıkılaşacağını belirten Avukat Sefa Görünmez, "Eylülden itibaren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilgili mevzuat yürürlüğe girdi. Tabi bu Mevzuatın ana uygulaması 1 Ocak 2025 itibaren gündeme gelecek. Sistem hazırlıkları o zamana kadar sürecek. Ancak ilk bakışta kanuni olarak belirtmemiz gereken bazı hususlar var. Elektronik ilan doğrulama sistemi ile taşınmazlarının satış listesine vermek için vatandaşlar bir gayrimenkul danışmanı yani emlakçıyı yetkilendirecek. Bu yetkilendirme e devlet ve devletin belirlemiş olduğu portal üzerinden gerçekleştirecek. Burada önemli olan ilgili emlakçının yetki belgesinin yani Ticaret İl Müdürlüğünden temin etmiş olduğu yetki belgesi bulunması gerekiyor. Sadece yetki belgesi bulunan emlakçılara bu elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında yetki verilecek. Bundan sonraki süreçte bu durum vatandaşları konutunu satmak isteyen veya konut satın almak isteyen vatandaşları koruyacak. Yetki belgesi olmayan emlakçılara işlem gerçekleştiremeyeceği ve çok büyük idari yaptırımlar tabi olacağı için ve piyasadaki fiyat manipülasyonlarını yani fiyat artırma veya azaltma bu kapsamda denetim altına alınacak. Bu sistemle baktığımız zaman aslında piyasada çok çökez yani ayaklı emlakçı olarak tabir edilen kayıt dışı emlak ve taşınmaz ticareti gerçekleştirilen kişilerin bu sistem altında denetime tabi tutulacaklar. Gerçekleştirilecek tüm emlak komisyonculuk gayrimenkul danışmanlığı faaliyetlerinin kayıt altına alınması bu anlamda mali denetimlerinin de sıkı sıkıya yapılması gündeme gelecektir" şeklinde konuştu.

"Vatandaşların tabiri ile ayaklı emlakçılığın sonuna geldik"

Tüm bu düzenlemeler ile emlakçıların vatandaşlara yapmak istediği alış ve satışlarda belirli bir yetki belgesi istenildiği ve artık vatandaşların tabiriyle ayaklı emlakçılığın sonuna geldiğini belirten Avukat Sefa Görünmez, "Elektronik ilan doğrulama sistemindeki olduğu gibi 2018-2019'dan beri süre gelen mevzuat değişiklikleri ile birlikte artık emlakçılık faaliyetleri belirli düzenlemelere tabi tutuldu. Tüm bu düzenlemeler kapsamında artık emlakçılık yapmak isteyen vatandaşlar belirli yetki belgelerini alınmasına, belirli yeterliliklere ve belirli resmiyetlere tabi hale geldi. Tabi tüm bu sistem vatandaşlarımıza nihai olarak düzgün ve sürdürebilir kaliteli hizmet anlamında yansıyacağını düşünüyoruz. Artık vatandaşlarında tabiriyle ayaklı emlakçılık dediğimiz dönemin aslında bir nebze sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

"DESOB olarak her türlü desteğe sağlamak için gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız"

Emlakçılarında yeni yasalara uyum sağlaması gerektiğini bu konu hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirten Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, " Kurum olarak bizde emlakçılara denetimlere gitmekteyiz. Bazı şikayetler gelmektedir. Emlakçılarımızda yeni yasalara uyum sağlamak için kendilerine güncelleme yolunda hareket etmeliler. Biz DESOB olarak her türlü desteğe sağlamak için gerekli bilgilendirmeleri de yapmaktayız. Son yönetmelik mesleğin gelişimine büyük bir düzen getirecek. Artık emlakçılık yönetmelikle yönetilen bir meslek haline gelecek. Bu sayede kapasitesi ve kalitesi artacak" dedi.

Emlakçılıkta Yeni Dönem Başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Hukuk, Yerel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emlakçılıkta Yeni Dönem Başladı - Son Dakika

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