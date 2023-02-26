Polis yönetmeliğinde değişiklik; 4 il doğu statüsüne alındı - Son Dakika
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Polis yönetmeliğinde değişiklik; 4 il doğu statüsüne alındı

26.02.2023 16:40
Polis yönetmeliğinde değişiklik; 4 il doğu statüsüne alındı

EMNİYET hizmetleri sınıfı mensuplarının atamalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, doğu illeri statüsüne alındı.

EMNİYET hizmetleri sınıfı mensuplarının atamalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, doğu illeri statüsüne alındı.

Resmi Gazete'de, 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı. Buna göre; 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen 4 grup uygulaması sonlandırıldı ve şu an uygulanmakta olan 1'inci bölge (batı) ve 2'nci bölge (doğu) şeklindeki 2 grup uygulaması devam ettirilecek. Batı illerinde zorunlu görev süresini doldurduktan sonra uygulanan zorunlu yer değişikliği uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Doğu görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarının kapsamı genişletilerek muharip gazilerin, sivil terör mağdurlarının, şehit ve gazi yakınları teşkilat mensuplarının, haktan yararlanması kararlaştırıldı. Daha önce yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklar, emekliliğine 5 yıl kalan personeli kapsayacak şekilde genişletildi. Yapılan değişiklik sonucunda yaş haddinden emekliliğe 5 yıl kalan personelin talep etmesi ve şartlara uyması durumunda yerinde emekli olmasına veya istediği yere tayin olma hakkından yararlanması sağlandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra yapılan çalışmalar yönetmelik değişikliğine yansıdı. 1'inci bölge statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, 2'nci bölge statüsüne alındı. Bu illerdeki görevli personelin görevlerinin şark hizmetinden sayılması sağlandı. Deprem sebebiyle doğu illeri grubuna alınan birimler de dahil olmak üzere 15 il, 99 ilçe ve 9 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 123 birimin görev süreleri düşürüldü.

Doğu görevi yapan personele aynı yerde üst üste kesintisiz olarak 2'nci doğu görevi yapma imkanı tanındı. 2 doğu hizmetini aynı yerde kesintisiz olarak yapıldığındaki toplam süreler düşürüldü. Doğu illerindeki birimlerde emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbelerindeki personeller hariç, hizmet süresi 6 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 10 yıl, 5 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 8 yıl, 4 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 6 yıl, 3 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 4 yıl, 2 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 3 yıl kesintisiz olarak görev yapmaları durumunda 2'nci doğu görevini tamamlamasına imkan sağlandı.

Kaynak: DHA
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