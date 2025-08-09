Engel Tanımaz Takımı TEKNOFEST Finalinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Engel Tanımaz" takımı, işitme ve görme engelli bireyler arasında gerçek zamanlı iletişim kurulmasını sağlayan yapay zeka destekli projeleriyle TEKNOFEST 2025 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması'nda finale kalmaya hak kazandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST finalinde yarışacak ekip, işitme ve görme engelli bireyler arasındaki iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir web uygulaması geliştirdi. Uygulama işitme engelli bireylerin işaret diliyle verdikleri mesajları hem metne hem sese dönüştürebilirken, görme engelli bireylerin sesli mesajlarını metne ve işaret diline çevirebiliyor. Bu sayede iki farklı engel grubunun gerçek zamanlı ve karşılıklı iletişim kurabilmesi mümkün hale geliyor. Proje ekibinin danışmanlığını, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun yürütürken; takım kaptanlığını İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi Muhammed Veysel Erkoyuncu üstleniyor. Takımda ayrıca İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünden Selim Çakır, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden Zühal Güdek ile özel eğitim öğretmeni Osman Akyüz yer alıyor. Ekim 2024'te çalışmalarına başlayan "Engel Tanımaz" takımı, yerli ve özgün algoritmalarla yüksek doğruluk oranına sahip, kullanıcı dostu ve erişilebilirlik odaklı bir sistem geliştirdi. Proje yalnızca teknolojik bir çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal katılımı artırmayı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, takımı tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu "Öğrencilerimizin, toplumsal sorunlara yönelik bu denli yenilikçi ve kapsayıcı bir çözüm üretmeleri bizleri son derece gururlandırdı. Üniversitemizi TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası düzeyde büyük öneme sahip bir platformda başarıyla temsil etmeleri, eğitim kalitemizin ve vizyoner bakış açımızın bir göstergesidir. 'Engel Tanımaz' takımına final yolculuklarında başarılar diliyorum" dedi.