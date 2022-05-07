Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı - Son Dakika
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Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı

07.05.2022 19:43

Bursa'da 2013 yılında engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun'a şemsiye tutan Samet Ateş, 9 sene sonra 12 yıllık arkadaşına Osmangazi Köprüsü'nde evlilik teklif etti.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa'da çekilen fotoğrafla Türkiye'nin en çok konuşulan karesi olmuşlardı. O fotoğraftan sonra Karaburun, 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu.

FOTOĞRAF İLE GÜNDEM OLMUŞLARDI, EVLİLİK KARARI ALDILAR

12 yıllık arkadaş olan çift şimdilerde ise birlikteliğini hayat arkadaşlığı olarak devam ettirmenin planlarını yapıyor. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs'ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun'dan 'Evet' yanıtını aldı.

Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun'a şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı

"ONU MUTSUZ EDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN CESARET EDEMEDİM"

Samet'in kendisini uzun süredir kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek nişan töreninin ardından 11 Haziran'da dünya evine girecek.

Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun'a şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun'a şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
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Bennur Karaburun, Engelli, Evlilik, Bursa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı - Son Dakika
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