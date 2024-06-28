Engelli Besteci Aladdin Diğer, Akülü Sandalyesiyle Mutluluğunu Türkülerle Dile Getirdi - Son Dakika
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Yerel

Engelli Besteci Aladdin Diğer, Akülü Sandalyesiyle Mutluluğunu Türkülerle Dile Getirdi

Muş'un Yeşilce Mahallesi'nde yaşayan engelli besteci Aladdin Diğer, uzun süredir beklediği akülü tekerlekli sandalyesine kavuşarak mutluluğunu kendi bestelediği türkülerle ifade etti. Doğuştan engelli olan Diğer, yeni sandalyesi sayesinde hareket kabiliyeti kısıtlamadan tek başına gezebilecek olmanın sevincini yaşadı. Diğer, akülü sandalyesine kavuşmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti ve Türkiye'nin en kısa boylu bestecisi olduğunu belirtti.

28.06.2024 13:33
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Türkiye'nin en kısa boylu bestecisi olan engelli Aladdin Diğer, uzun süredir beklediği akülü tekerlekli sandalyesine kavuşunca, kendine has tarzıyla bestelediği türkülerle mutluluğunu dile getirdi.

Muş'un Yeşilce Mahallesi'nde yaşayan Aladdin Diğer (44), İyilik Ailesi Platformu sayesinde akülü sandalyesine kavuştu. Doğuştan engelli olan Diğer, daha önce sürünerek gezdiği yerleri artık akülü sandalyesi sayesinde tek başına gezecek. Doğuştan gelen bir engeli nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan Diğer, yeni akülü tekerlekli sandalyesi ile büyük bir rahatlığa kavuştu. Sandalyesine kavuştuğu anı, kendi bestesi olan türkülerle taçlandıran Diğer, akülü sandalyesine kavuşmasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve destekçilere teşekkür etti.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan doğuştan engelli Aladdin Diğer, "Tekerlekli akülü sandalyem olmadığı için her yere sürünerek gidiyordum. Allah'tan gelen baş göz üstüne dedik. 44 yıldır sokaklara çıkarak yürüyemiyordum. Gidemediğim sokaklar bana cennet gibi geliyordu. Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Beye sosyal medya üzerinden ulaştık. Bize destek oldu. İyi ki onun gibi yardımsever insanlar var. Bizim gibi özel insanlara destek oluyorlar. Ben Türkiye'nin en kısa bestecisiyim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Türkiye, Muş, İnsan Hakları, Müzik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Besteci Aladdin Diğer, Akülü Sandalyesiyle Mutluluğunu Türkülerle Dile Getirdi - Son Dakika

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