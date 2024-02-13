Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile yoğun ilgi gördü

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile yoğun ilgi gördü

Dünya Engelliler Vakfı, tasarımcı Katerina Ekşioğlu'nun katkılarıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen defileye yoğun ilgi oldu. Defileye vakıf yönetimi, yabancı misyon temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Defilenin ardından Lübnan Büyükelçisi'nin eşine plaket takdim edildi. Katerina Ekşioğlu'nun tasarladığı kıyafetler ise beğeni topladı. Düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirler engelli bireylere ulaştırılacak.

13.02.2024 16:54  Güncelleme: 16:57
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Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile, yoğun ilgi gördü.

Dünya Engelliler Vakfı, tasarımcı Katerina Ekşioğlu'nun katkılarıyla engelli bireylerin yaşamlarına destek olmak amacıyla Ankara'da bir otelde defile düzenledi. Defileye, vakıf yönetiminin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Defilenin ardından ise Lübnan Büyükelçisi Ekselans Gbassan Moallem'in eşi Louma Kabalan Moallem'e defileye olan desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Katerina Ekşioğlu'nun tasarladığı kıyafetler ise katılanlar arasında beğeni aldı.

Burada konuşan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Cihan Ekşioğlu, günün gelirlerinin tamamının vakıf aracılığıyla engelli bireylere ulaştırılacağını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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