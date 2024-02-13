Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile, yoğun ilgi gördü.
Dünya Engelliler Vakfı, tasarımcı Katerina Ekşioğlu'nun katkılarıyla engelli bireylerin yaşamlarına destek olmak amacıyla Ankara'da bir otelde defile düzenledi. Defileye, vakıf yönetiminin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Defilenin ardından ise Lübnan Büyükelçisi Ekselans Gbassan Moallem'in eşi Louma Kabalan Moallem'e defileye olan desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Katerina Ekşioğlu'nun tasarladığı kıyafetler ise katılanlar arasında beğeni aldı.
Burada konuşan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Cihan Ekşioğlu, günün gelirlerinin tamamının vakıf aracılığıyla engelli bireylere ulaştırılacağını ifade etti. - ANKARA
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 3.1'e inmesine rağmen, yüzde 2.9 olan tahminlerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Son Dakika › Yerel › Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?