Engelli Bireyler Zeytin Hasadı ile Sosyalleşiyor - Son Dakika
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Engelli Bireyler Zeytin Hasadı ile Sosyalleşiyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Zeytin Hasat Şenliği, engelli bireylerin sosyalleşerek zeytin toplaması ve kurma yöntemlerini öğrenmesi fırsatı sundu. Yaklaşık 300 katılımcı, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

13.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:37
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Engelli bireyler zeytin hasadı sayesinde sosyalleşti

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Belenbaşı'ndaki zeytinlik alanında düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri bir araya gelerek zeytin hasadı yaptı. Katılımcılar, hasat sırasında zeytin kurma yöntemlerini öğrenip kendi kışlık zeytinlerini hazırlama fırsatı buldu.

Engelli bireylerin doğayla iç içe bir ortamda sosyalleşmelerini hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Zeytin Hasat Şenliği düzenledi. Buca Belenbaşı'ndaki etkinliğe katılan yaklaşık 300 engelli ve aileleri, birlikte hem eğlenceli hem de yeni şeyler öğrendikleri bir gün geçirdi. Hayatında ilk kez zeytin toplayan engelli bireyler, daha sonra zeytin kurmanın inceliklerini hep birlikte öğrendi.

Üretmenin değeri

Etkinlik hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç, "Engelli vatandaşlarımızın doğayla bütünleşmesi ve üretim sürecine katılmaları için belediyemize ait bu alanda bir hasat şenliği düzenledik. Topladıkları zeytinleri kurarak hem kendilerine küçük bir ekonomik katkı sağlamalarını hem de üretimin değerini hissetmelerini istiyoruz" dedi. Koç, engelli bireylerin yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Birlikte olmanın keyfi

Etkinliğe katılan özel eğitim öğretmeni Gurbet Anderiman, 11 yaşındaki Nadide Yıldırım ile zeytin toplarken şunları paylaştı: "Bu tür etkinlikler, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Hem doğayla iç içe oluyor hem de arkadaşlarıyla iş birliği yapmayı öğreniyorlar." Nadide ise topladığı zeytinleri eve götürerek olgunlaştıktan sonra yiyeceğini söyledi.

"İlk defa zeytin topladım"

28 yaşındaki Serkan Şentay, "Zeytinlerin irilerini topladım. Topladığım zeytinleri teyzeme hediye etmeyi düşünüyorum. Buraya gelmek zevkli, bana daha ferah ve hoş hissettirdi. Zeytini çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Emre Yıldırım ise "Bugün ilk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Daha önce hiç zeytin toplamamıştım. Çok iyi hissediyorum. Buraya annemle geldim. Topladığım zeytinleri evde yiyeceğim. Bu etkinlikler her zaman olmalı" diye konuştu.

"Doğa ile baş başayız"

26 yaşındaki Emre Doğantay'ın annesi Melek Doğantay "Oğlum izcilik yapıyor. Bu etkinliklerden de izcilikten de çok zevk alıyoruz. Çocuğumla seve seve geliyoruz. Burada doğa ile baş başayız. Motive oluyoruz. Emre de sosyalleşiyor, her şeyi öğreniyor" derken, Emre Doğantay da çok mutlu olduğunu ve zeytinleri evde yiyeceğini belirtti. 22 yaşındaki Mustafa Sarı, "Buraya zeytin toplamaya geldim. Günüm iyi geçiyor. Daha önce zeytin topladığımı hatırlamıyorum. Topladığım zeytinleri kuracağım, sonra yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireyler Zeytin Hasadı ile Sosyalleşiyor - Son Dakika

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