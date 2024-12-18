Engelli Bireylere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Engelli Bireylere İlk Yardım Eğitimi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler ve ailelerine yönelik ilk yardım bilgilendirme eğitimi gerçekleştirerek, acil durumlarda yapılması gereken temel ilk yardım uygulamalarını öğretmeyi amaçlıyor.

18.12.2024 19:05  Güncelleme: 19:11
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Engeller, hayat kurtarmaya engel değil

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireyler ve ailelerine yönelik ilk yardım bilgilendirme eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin ve ailelerinin sosyal hayatın her alanında yer alabilmesi hedefiyle birbirinden farklı etkinliklere imza atıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Müdürlüğü iş birliğinde özel bireyler ve ailelerine yönelik 'İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi' düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki eğitim programında, acil durum anında yapılması gereken temel ilk yardım uygulamaları ve hayati önem taşıyan adımlar anlatıldı. Kaza veya sağlık sorunu anında yapılacak doğru müdahale yöntemleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Engelli Hizmetli Şube Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Oya Ovat, düzenlenen programla özel bireylere ve ailelerine uzmanlar tarafından ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi. Ovat, acil durum ve kriz anlarında ihtiyaç duyulan müdahale yöntemlerini herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Engelli Bireylere İlk Yardım Eğitimi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireylere İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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